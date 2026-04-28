Katılımevim (KTLEV), Osmanlı Yatırım (OSMEN) ve Mistral GYO (MSGYO) payları yeni işlem gününe düzeltilmiş fiyatlarla başlayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketlerin ödediği brüt temettü miktarları oranında hisse fiyatlarında aşağı yönlü revizyon yapıldı.

TEMETTÜ DETAYLARI

Borsa İstanbul tarafından yapılan hesaplamalara göre fiyat adımına yuvarlanmamış teorik fiyatlar şu şekilde netleşti:

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)



Katılımevim, planlanan kâr payı dağıtım takviminin 1. taksit ödemesini bugün gerçekleştiriyor.

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL

• Yeni Teorik Fiyat: 105,503 TL

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)



Gayrimenkul sektörünün dikkat çeken oyuncularından Mistral GYO, nakit temettü ödemesi kapsamında fiyat düzeltmesine uğradı.

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,4257419 TL

• Yeni Teorik Fiyat: 8,104 TL

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)



Osmanlı Yatırım, yatırımcılarına yönelik başlattığı kâr payı dağıtım sürecinin 1. taksit ödemesini bugün hesaplara yansıtıyor.

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0498242 TL

• Yeni Teorik Fiyat: 7,74 TL

Not: Belirtilen teorik fiyatlar, borsa sistemindeki fiyat adımına henüz yuvarlanmamış ham değerleri temsil etmektedir.

FİYAT DÜZELTMESİ NEDEN YAPILIR?

Borsa İstanbul kuralları gereği, bir şirket nakit temettü dağıttığında, şirketin piyasa değerinden dağıtılan toplam nakit kadar bir azalma olur.

Bu durumun hisse fiyatına yansıması için, pay başına ödenen brüt temettü miktarı, bir önceki günün kapanış fiyatından çıkarılarak "teorik fiyat" hesaplanır. Yatırımcılar, hisse fiyatındaki bu düşüşü, hesaplarına yatan nakit kâr payı ile dengelerler.

Bugün (28 Nisan) itibarıyla temettü hak eden yatırımcıların bakiyeleri nakit olarak düzeltilirken, ödemelerin yatırımcı hesaplarına "takas günü" kuralı gereği 30 Nisan 2026 tarihinde yansıması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.