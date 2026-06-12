Saat 12:00 itibarıyla gelen güçlü alımlarla birlikte BIST 100 endeksi yüzde 3’e yakın bir yükseliş kaydederek 14.109 puan seviyesine ulaştı.

Yatırımcıların risk iştahının zirve yaptığı bu saatlerde, endeksi yukarı taşıyan dev hisselere yönelik nakit akışları dikkat çekti.

ZİRVE BANKACILIK VE HAVACILIKTA

Günün ilk yarısında piyasaya öncülük eden bankacılık endeksindeki hareketlilik, para girişlerinde de kendisini net bir şekilde gösterdi. Yapı Kredi liderliği göğüslerken, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom da en çok tercih edilen limanlar arasında yer aldı:

• YKBNK (Yapı Kredi): 237.239.358 TL'lik devasa bir nakit girişiyle zirveye yerleşen hisse, yüzde 9,08 yükselerek 38,200 TL son fiyatına ulaştı.

• THYAO (Türk Hava Yolları): Havacılık devine gün ortasına kadar 193.043.890 TL seviyesinde taze para girişi oldu; hisse yüzde 5,63 primle 309,750 TL'den işlem gördü.

• TTKOM (Türk Telekom): 151.925.052 TL para girişi alan teknoloji ve iletişim şirketi, yüzde 3,73 değer kazanarak 64,000 TL'ye çıktı.

• SAHOL (Sabancı Holding): Holding tarafında öne çıkan SAHOL, 116.852.244 TL girişle yüzde 4,75 yükseldi ve 95,950 TL oldu.

• AKBNK (Akbank): Sektör genelindeki rüzgarı arkasına alan Akbank, 97.213.738 TL net para girişi elde ederken yüzde 7,78 yükselişle 72,000 TL seviyesini test etti.

Listenin devamında gayrimenkul, demir-çelik ve cam sanayi devleri yer aldı; EKGYO (+yüzde 5,22) 81.204.713 TL, KRDMD (+yüzde 5,60) 80.187.069 TL ve SISE (+yüzde 4,26) 62.759.863 TL para girişiyle seansı pozitif sürdürdü.

ENERJİ VE SANAYİDE KÂR SATIŞLARI

Borsanın genele yayılan yeşil tablosuna rağmen, bazı enerji, petrokimya ve savunma sanayi şirketlerinde yoğun nakit çıkışları yaşandı. İlginç bir şekilde, para çıkışı yaşayan bazı hisselerin endeksin güçlü duruşu sayesinde günü yine de artıda sürdürmeyi başarması dikkat çekti:

• ASTOR (Astor Enerji): Sektöründeki kâr satışlarının etkisiyle -183.822.974 TL ile günün en yüksek para çıkışını yaşadı ve yüzde 0,51 düşerek 293,500 TL'ye geriledi.

• TUPRS (Tüpraş): Dev sanayi şirketi -149.432.585 TL'lik nakit çıkışıyla karşılaşırken, hisse fiyatı yüzde 1,57 kayıpla 232,300 TL seviyesinde kayda geçti.

• PETKM (Petkim): Petrokimya tarafında zayıf seyir sürerken, -134.813.674 TL para çıkışı ile hisse yüzde 1,88 azalarak 19,340 TL oldu.

• ASELS (Aselsan): Savunma sanayi devinden -119.046.295 TL'lik para çıkışı gerçekleşti ancak genel borsa ivmesiyle hisse günü yüzde 0,73 artıda, 380,500 TL'de tutmayı başardı.

• KTLEV (Katılımevim): -63.810.293 TL para çıkışı yaşamasına rağmen, yoğun alıcı baskısının etkisiyle fiyatını yüzde 5,03 yükselterek 175,400 TL'ye ulaştırdı.

Nakit çıkışlarında alt sıralarda ise perakende, kamu bankası ve taahhüt sektöründen isimler görüldü; BIMAS (-53.064.050 TL / +yüzde 1,64), HALKB (-49.996.050 TL / +yüzde 4,47) ve ENKAI (-36.281.541 TL / +yüzde 2,64) seansı bu verilerle tamamladı.

GÜN ORTASI ANALİZİ

Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksinin 14 bin psikolojik eşiğini aşarak 14.109 puana yerleşmesini teknik açıdan son derece olumlu yorumluyor.

Özellikle bankacılık ve ulaştırma gibi lokomotif sektörlere giren taze para, yükselişin sağlıklı bir zemine oturduğuna işaret ederken, sanayi ve enerji hisselerinde görülen para çıkışlarının şimdilik sınırlı kar realizasyonları düzeyinde kaldığı belirtiliyor.

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