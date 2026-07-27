Ons altın son 1 ayda yaklaşık %1,44 yükselirken altın fonlarında getiri %7,24'e ulaştı. İşte gram altını geride bırakan son 1 ayın en çok kazandıran fonları.
Altın fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini korurken, son bir ayın kazananı fiziki altın değil altın fonları oldu. Ons altın son 1 ayda yaklaşık %1,44 değer kazanırken, altın ve kıymetli maden fonlarında getiri %7,24'e kadar çıktı. Böylece en yüksek getiriyi sağlayan fon, aynı dönemde ons altının yaklaşık 5 katı performans gösterdi.
ALTIN YÜKSELDİ AMA FONLAR DAHA FAZLA KAZANDIRDI
Son bir ayda ons altın 4.030 dolar seviyelerinden 4.089 doların üzerine yükselirken, gram altın da 6.000-6.200 TL bandında dalgalı bir seyir izledi.
Buna karşın altın ve kıymetli maden yatırım fonları, profesyonel portföy yönetimi ve yatırım stratejileri sayesinde aynı dönemde çok daha güçlü performans sergileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.
SON 1 AYIN EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN FONLARI
|Sıra
|Fon
|Kod
|1 aylık getiri
|1
|Neo Portföy Altın Fonu
|NAU
|%7,24
|2
|QNB Portföy Altın Fonu
|OJK
|%7,16
|3
|Garanti Portföy Altın Fonu
|GTA
|%6,95
|4
|Inveo Portföy Altın Fonu
|GGK
|%6,59
|5
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|ICA
|%6,58
|6
|Deniz Portföy Altın Fonu
|DBA
|%6,57
|7
|AK Portföy Altın Fonu
|AFO
|%6,53
|8
|Pardus Portföy Altın Fonu
|PAF
|%6,51
|9
|Yapı Kredi Portföy Altın Fonu
|YKT
|%6,37
|10
|HSBC Portföy Altın Fonu
|HBF
|%6,26
|11
|Trive Portföy Altın Fonu
|TRO
|%6,15
|12
|Atlas Portföy Altın Katılım Fonu
|TAL
|%5,83
|13
|TEB Portföy Altın Fonu
|TUA
|%5,81
|14
|Aktif Portföy Altın Katılım Fonu
|MKG
|%5,48
|15
|Rota Portföy Altın Fonu
|RPG
|%5,41
|16
|Fiba Portföy Altın Fonu
|FIB
|%5,31
|17
|Ünlü Portföy Altın Fonu
|UP1
|%4,53
|18
|İş Portföy Altın Fonu
|TTA
|%4,46
ZİRVEDE YÜZDE 7,24 GETİRİ
Listenin ilk sırasında yer alan Neo Portföy Altın Fonu (NAU), son bir ayda yatırımcısına %7,24 kazandırarak en yüksek getiriyi sağlayan fon oldu.
İkinci sırada QNB Portföy Altın Fonu (OJK) %7,16, üçüncü sırada ise Garanti Portföy Altın Fonu (GTA) %6,95 getiriyle yer aldı.
ALTIN FONLARI NEDEN FARKLI PERFORMANS GÖSTEREBİLİYOR?
Altın fonlarının getirisi yalnızca gram altındaki fiyat hareketlerinden oluşmuyor. Fonların yatırım stratejileri, uluslararası altın piyasalarındaki pozisyonları, portföy dağılımları ve yönetim tercihleri de performansı etkileyebiliyor.
Bu nedenle bazı dönemlerde altın fonları gram altından daha yüksek getiri sağlayabilirken, farklı piyasa koşullarında bunun tersi de yaşanabiliyor.
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