Altın fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini korurken, son bir ayın kazananı fiziki altın değil altın fonları oldu. Ons altın son 1 ayda yaklaşık %1,44 değer kazanırken, altın ve kıymetli maden fonlarında getiri %7,24'e kadar çıktı. Böylece en yüksek getiriyi sağlayan fon, aynı dönemde ons altının yaklaşık 5 katı performans gösterdi.

ALTIN YÜKSELDİ AMA FONLAR DAHA FAZLA KAZANDIRDI

Son bir ayda ons altın 4.030 dolar seviyelerinden 4.089 doların üzerine yükselirken, gram altın da 6.000-6.200 TL bandında dalgalı bir seyir izledi.

Buna karşın altın ve kıymetli maden yatırım fonları, profesyonel portföy yönetimi ve yatırım stratejileri sayesinde aynı dönemde çok daha güçlü performans sergileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

SON 1 AYIN EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN FONLARI

Sıra Fon Kod 1 aylık getiri 1 Neo Portföy Altın Fonu NAU %7,24 2 QNB Portföy Altın Fonu OJK %7,16 3 Garanti Portföy Altın Fonu GTA %6,95 4 Inveo Portföy Altın Fonu GGK %6,59 5 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu ICA %6,58 6 Deniz Portföy Altın Fonu DBA %6,57 7 AK Portföy Altın Fonu AFO %6,53 8 Pardus Portföy Altın Fonu PAF %6,51 9 Yapı Kredi Portföy Altın Fonu YKT %6,37 10 HSBC Portföy Altın Fonu HBF %6,26 11 Trive Portföy Altın Fonu TRO %6,15 12 Atlas Portföy Altın Katılım Fonu TAL %5,83 13 TEB Portföy Altın Fonu TUA %5,81 14 Aktif Portföy Altın Katılım Fonu MKG %5,48 15 Rota Portföy Altın Fonu RPG %5,41 16 Fiba Portföy Altın Fonu FIB %5,31 17 Ünlü Portföy Altın Fonu UP1 %4,53 18 İş Portföy Altın Fonu TTA %4,46

ZİRVEDE YÜZDE 7,24 GETİRİ

Listenin ilk sırasında yer alan Neo Portföy Altın Fonu (NAU), son bir ayda yatırımcısına %7,24 kazandırarak en yüksek getiriyi sağlayan fon oldu.

İkinci sırada QNB Portföy Altın Fonu (OJK) %7,16, üçüncü sırada ise Garanti Portföy Altın Fonu (GTA) %6,95 getiriyle yer aldı.

ALTIN FONLARI NEDEN FARKLI PERFORMANS GÖSTEREBİLİYOR?

Altın fonlarının getirisi yalnızca gram altındaki fiyat hareketlerinden oluşmuyor. Fonların yatırım stratejileri, uluslararası altın piyasalarındaki pozisyonları, portföy dağılımları ve yönetim tercihleri de performansı etkileyebiliyor.

Bu nedenle bazı dönemlerde altın fonları gram altından daha yüksek getiri sağlayabilirken, farklı piyasa koşullarında bunun tersi de yaşanabiliyor.

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