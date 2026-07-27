Bitcoin, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırılara ara vermesinin ardından artan risk iştahıyla 65 bin doların üzerine çıktı. Brent petrolün yüzde 7'yi aşan düşüşle 87 dolara gerilemesi, kripto piyasasındaki toparlanmayı desteklerken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi.

BITCOIN 65 BİN DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNDU

Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık %1,6 yükselerek 65 bin 200 dolar seviyesinde işlem gördü. Hafta sonu vadeli piyasaların açılmasıyla 65 bin 600 doları test eden Bitcoin, kazançlarının bir kısmını geri verse de 65 bin doların üzerindeki seyrini korudu.

Ethereum ise %0,51 yükselişle 1.963 dolara çıkarak uzun süredir aşamadığı 2 bin dolar seviyesine bir adım daha yaklaştı.

PETROL FİYATLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞ KRİPTOYU DESTEKLEDİ

Washington ile Tahran'ın hafta sonu Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırıları durdurma konusunda anlaşması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Bunun en belirgin etkisi enerji piyasasında görüldü. Haftalardır 100 doların üzerinde işlem gören Brent petrol, %7'den fazla değer kaybederek 87 dolar seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını hafifletebileceği beklentisi, hisse senetleriyle birlikte kripto varlıklara da alım getirdi.

FED ÖNCESİ FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Kripto piyasasının gözü şimdi çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından piyasalarda faiz artırımı beklentileri de zayıfladı. CME FedWatch verilerine göre, Fed'in faiz değişikliğine gitme ihtimaline yönelik piyasa fiyatlaması cuma günkü %37,4 seviyesinden pazartesi günü %30,5'e geriledi.

312 MİLYON DOLARLIK KISA POZİSYON TASFİYE OLDU

Bitcoin'deki yükseliş, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıları da yakaladı.

Türev piyasalarda 312 milyon dolarlık zorunlu pozisyon kapatması gerçekleşirken, bunun büyük bölümünü kısa (short) pozisyon tasfiyeleri oluşturdu.

Buna karşın Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 760 bin BTC'den 740 bin BTC'ye gerileyerek yatırımcıların yükselişe temkinli yaklaştığını gösterdi.

ETHEREUM TARAFINDA ALICILAR GÜÇ KAZANDI

Ether vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 14,66 milyon kontrata yükselerek 7 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Açık pozisyona göre ayarlanmış 24 saatlik kümülatif hacim deltasında Ether'in büyük kripto varlıklar arasında en güçlü pozitif görünümü sergilemesi, alıcıların piyasada ağırlık kazandığına işaret etti.

PİYASALARDA PANİK AZALIYOR

Kripto piyasasındaki göstergeler de risk iştahındaki toparlanmayı destekliyor.

Altcoin Sezon Endeksi: 55

Büyük altcoin'lerde ortalama RSI: 51,88

Bitcoin 30 günlük örtük oynaklığı: Yaklaşık %40 (iki aylık dip seviyelerine yakın)

Analistler, göstergelerin güçlü bir boğa piyasasına işaret etmekten uzak olduğunu ancak son haftalarda görülen satış baskısının azaldığını ve piyasalarda panik havasının büyük ölçüde dağıldığını belirtiyor.

GÖZLER FED VE PETROL FİYATLARINDA

Kripto piyasasında yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda bu hafta iki başlık öne çıkıyor. Bunlardan ilki Fed'in faiz kararı ve vereceği mesajlar, diğeri ise Hürmüz Boğazı'ndaki ateşkes sürecinin petrol fiyatları üzerindeki etkisi olacak.

(DÜNYA GAZETESİ)