Kripto para piyasasında gözler yeniden Bitcoin'e çevrildi. Bitcoin 64 bin dolar seviyesinde dalgalanmayı sürdürürken, piyasaya yeni para girişini gösteren stablecoin verileri yatırımcıların risk iştahında zayıflamaya işaret etti. Uzmanlar, son dönemde borsalara aktarılan USDT ve USDC miktarındaki gerilemenin alım tarafındaki isteksizliği ortaya koyduğunu belirtiyor.

STABLECOIN GİRİŞLERİ SON DÖNEMİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

CryptoQuant analisti Darkfost tarafından paylaşılan verilere göre, kripto para borsalarına yapılan USDT ve USDC transferleri 2025 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ethereum ağı üzerindeki stablecoin girişlerinin 30 günlük ortalaması 2,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu seviye uzun dönem ortalamasının belirgin şekilde altında kaldı.

ALIM İŞTAHI NEDEN ZAYIFLIYOR?

Stablecoin'ler, yatırımcıların kripto para alımı öncesinde en sık kullandığı varlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle borsalara yapılan stablecoin transferlerinin azalması, piyasaya yeni sermaye girişinin yavaşladığı ve yatırımcıların daha temkinli hareket ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Bununla birlikte analistler, stablecoin akışlarının tek başına fiyat yönünü belirleyen bir gösterge olmadığını vurguluyor. Güçlü yükselişlerin ardından gerçekleşen kâr satışları ve yatırımcıların bekle-gör yaklaşımı da bu veriler üzerinde etkili olabiliyor.

ABD'DEKİ DÜZENLEME BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Kripto para piyasasının yakından takip ettiği Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası (Digital Asset Market Clarity Act) ise ABD Senatosu'nda yeterli desteği bulamadı.

Tasarı; dijital varlıkların denetimi, stablecoin düzenlemeleri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) alanına yönelik yeni kurallar getirmeyi hedeflerken, Senato'daki siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle düzenlemenin kısa vadede yasalaşmasının zor olduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlar, düzenlemeye ilişkin belirsizliğin de yatırımcıların yeni pozisyon alma konusunda daha temkinli davranmasına neden olduğunu ifade ediyor.

STRATEGY'DEN YENİ BITCOIN REZERV AÇIKLAMASI

Kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, hissedarların şirketin Bitcoin maruziyetini daha şeffaf takip edebilmesi amacıyla yeni finansal göstergeler yayımladı.

Şirketin net rezerv büyüklüğünün 36,6 milyar dolar olduğu açıklanırken, hesaplamada Bitcoin varlıkları ve nakit toplamından borçlar ile imtiyazlı hisse yükümlülükleri düşüldü.

ALTCOINLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Hafta sonu işlemlerinde altcoin piyasasında ise karışık bir görünüm öne çıktı. Ethereum, XRP, BNB, Solana ve Cardano sınırlı yükselişler kaydederken, Dogecoin yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı. Buna karşılık TRUMP token ise hafif geriledi.

Analistler, önümüzdeki günlerde hem stablecoin akışlarının hem de ABD'deki düzenleme sürecine ilişkin gelişmelerin Bitcoin ve altcoin piyasalarının kısa vadeli yönü açısından yakından takip edileceğini belirtiyor.

(DÜNYA GAZETESİ)