12 Haziran Cuma günü özellikle öğleden sonraki saatlerde telefona uzanan pek çok kullanıcı, Instagram ve Facebook'a girişte yavaşlama, ana sayfa yenilenememesi ve mesaj iletilememe problemleriyle karşılaştı.

Aylık yaklaşık 3 milyar aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal ağı olan Instagram ve milyonlarca aktif üyeye sahip Facebook’taki bu aksaklık, internet kullanıcıları tarafından anlık arıza raporlarıyla mercek altına alındı.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ERİŞİM RAPORU: ANLIK SORUNLAR YAŞANIYOR

Sosyal medya platformlarındaki küresel ve yerel kesintileri takip eden veri tabanlarından alınan son 24 saatlik raporlara göre 12 Haziran Cuma günü hem Instagram hem de Facebook hizmetlerinde anlık olası sorunlar olduğu doğrulanıyor.

Kullanıcılar uygulamaları açtıklarında akışın güncellenmediğini, hikayelerin yüklenmediğini ve direkt mesajların (DM) karşı tarafa iletilemediğini bildiriyor.

Konuya ilişkin çatı şirket Meta'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sorunun bölgesel sunucu optimizasyonlarından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

UYGULAMAYA GİREMEYENLER İÇİN ÇÖZÜM YOLLARI: NE YAPILMALI?

Eğer Instagram veya Facebook uygulamalarına erişimde sorun yaşıyorsanız, sorunun genel bir çökme mi yoksa cihazınızdan mı kaynaklandığını anlamak için şu adımları izlemeniz tavsiye ediliyor:

• Bağlantınızı Test Edin: Yaşadığınız yavaşlama veya bağlantı hatası kendi internetinizle ilgili olabilir. Bu nedenle Wi-Fi (kablosuz internet) bağlantınızı kapatıp mobil verinizi (hücresel veri) açarak ya da tam tersini yaparak uygulamaya tekrar giriş yapmayı deneyin.

• Uygulama Güncelliğini Kontrol Edin: Sosyal medya uygulamaları eski sürümlerde sunucu uyuşmazlığı nedeniyle hata verebilir. Akıllı telefonunuzun işletim sistemine göre Google Play Store veya App Store gibi mobil marketleri ziyaret ederek Instagram ve Facebook'un güncel olup olmadığını kontrol edin.

• Önbelleği Temizleyin: Özellikle Android işletim sistemli cihazlarda, uygulamalar sekmesinden Instagram ve Facebook'un önbelleğini temizlemek anlık donma ve çökmelerin önüne geçebilmektedir.

Meta cephesinden veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) erişim kısıtlaması ya da sunucu arızasına yönelik resmi bir açıklama geldiğinde detaylar aktarılmaya devam edecek.