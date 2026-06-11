Çevrim içi video ve müzik dünyasının küresel devi YouTube, Türkiye’deki abonelerini üzecek radikal bir fiyat güncellemesine gitti.

ABD’de gerçekleştirilen küresel fiyat artışlarının ardından Türkiye pazarı için de düğmeye basan platform, Premium üyelik paketlerinin ücretlerini yüzde 60’a varan oranlarda yükseltti.

YouTube Premium aboneliklerinde yeni tarife bugünden itibaren resmen yürürlüğe girdi.

YOUTUBE PREMİUM YENİ FİYAT TARİFESİ

Güncelleme sonrasında, en popüler paket olan bireysel aboneliğin fiyatı 40 TL artarken, en yüksek fiyat artışı ise 80 TL ile aile paketinde görüldü.

Dijital yayıncılık platformlarında küresel enflasyon ve operasyonel maliyet artışları gerekçesiyle peş peşe gelen bu zamlar, kullanıcıları alternatif platformlara ya da abonelik iptallerine yönlendiriyor.

Yeni fiyatlar yeni kayıt olacak aboneler için hemen geçerli olurken, mevcut üyelerin faturalarına ise kademeli olarak yansıtılacak.