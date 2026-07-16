Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türkiye’nin savunma gündemini yakından ilgilendiren iki önemli konuda kritik açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirirken, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Barış Harekâtı’nı hedef alan kararına çok sert tepki gösterdi.

"S-400 KONUSUNDA ÇALIŞMALAR ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesinin ardından, ABD 2020 yılında CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuş ve Türkiye'yi kurucu ortakları arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

Son dönemde iki ülke arasında savunma alanındaki temasların yoğunlaşmasıyla birlikte yaptırımların kaldırılması için ABD tarafından önkoşul olarak sunulan S-400'lerin durumuna ilişkin MSB'den açıklama geldi.

Sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi iddialarının da dahil olduğu sürece ilişkin Bakanlık kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN KIBRIS KARARINA SERT TEPKİ: "AKIL DIŞI"

Haftalık toplantıda öne çıkan bir diğer önemli başlık ise Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kıbrıs Barış Harekâtı'na yönelik aldığı taraflı karar oldu. AP'nin "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı kararına tepki gösteren MSB, bu iddiaların tamamen mesnetsiz olduğunu vurguladı.

"TÜRK ASKERİ BARIŞIN TEMİNATIDIR"

Açıklamanın son bölümünde, Türkiye'nin garantörlük haklarından kaynaklanan meşruiyetine vurgu yapılarak, Türk askerinin Ada'daki varlığının yarım asrı aşkın süredir barış, güvenlik ve istikrarın en büyük teminatı olduğu belirtildi.

MSB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığının bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu yineledi.