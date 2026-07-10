Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yıllardır en büyük kriz başlıklarından biri olan Rus menşeili S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Ankara kulislerini hareketlendiren bomba bir iddia gündeme geldi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye'nin elindeki S-400 sistemlerinin Körfez bölgesindeki bir ülkeye satıldığını ve bu tarihi anlaşmanın bugün (10 Temmuz Cuma) resmen duyurulacağını öne sürdü.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları kaldırılacak" ve F-35 programına dönüş sinyali veren açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400’lerin akıbetine yönelik bir soruya "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını vermesi bu iddiaları daha da güçlendirdi.

MUAMMA ÇÖZÜLÜYOR MU? "SON PÜRÜZLER GECE YARISI GİDERİLDİ"

Yazısında S-400'lerin kutularında mı bekletildiği yoksa çoktan yola mı çıktığı sorusunun uzun süredir bir muamma olduğunu belirten Selvi, ulaştığı kritik bilgileri paylaştı.

İddiaya göre sistemlerin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda dün gece yarısı itibarıyla son teknik ve hukuki pürüzler de tamamen ortadan kaldırıldı. Anlaşmanın adresi olarak ise Körfez'in iki önemli aktörü işaret ediliyor: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Katar.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİ S-400 ARAYIŞINA İTEN SAVAŞ ŞOKU

Bölgede yaşanan son ABD-İran-İsrail çatışmalarının Körfez sermayesinde büyük bir güvenlik travmasına yol açtığı belirtiliyor. S-400'lerin muhtemel alıcıları olan bu iki ülkenin alternatif savunma sistemlerine yönelmesinin arkasında ise şu gerekçeler yatıyor:

• BAE'nin Turizm Endişesi: İran'ın bölgedeki misilleme saldırıları sırasında hedef olan Birleşik Arap Emirlikleri, turizm ve finans üzerine kurulu ekonomik sisteminin felç olması korkusuyla acil ve bağımsız bir hava savunma kalkanı oluşturmak istiyor.

• Katar'ın 'Patriot' Travması: Yakın dönemde İsrail'in Katar'ı hedef alan şok saldırısı sırasında, ülkede konuşlu olan ABD yapay Patriot sistemlerinin devreye girmediği iddia edilmişti. Amerikan sistemlerinin, İsrail'i "dost ülke" olarak kodlamasından dolayı Katar'ı korumasız bıraktığının anlaşılması, Doha yönetimini Batı dışı alternatif arayışlara itti.

BUGÜN NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Ankara ile Washington arasındaki F-35 ve CAATSA düğümünü tamamen çözecek olan bu "Körfez formülü" formasyonunun, Türkiye'nin hem NATO müttefikleriyle ilişkilerini normalleştirmesini sağlayacağı hem de Rusya ile olan dengeleri hassas bir şekilde korumasına olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Son 24 saatlik kritik sürecin dolduğunu ifade eden kulis kaynakları, resmi açıklama için gözleri savunma ve diplomasi koridorlarına çevirmiş durumda.