Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan Türkiye Forumu'nda gerçekleştirdiği "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" sunumunda enflasyon, büyüme ve para politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karahan, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı olduğunu belirterek, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.

ARZ ŞOKLARI ENFLASYONU YÜKSELTTİ

Konuşmasında enflasyon görünümüne değinen Karahan, arz yönlü gelişmelerin manşet enflasyonu yukarı taşıdığını söyledi. Maliyet kaynaklı baskıların önümüzdeki dönemde azalmasının beklendiğini ifade eden Karahan, buna karşın temel enflasyonda son dönemde görülen yukarı yönlü hareketin kısa vadeli görünüm açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Karahan, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ise sınırlı seviyede kaldığını dile getirdi.

EKONOMİDE DENGELENME SÜRÜYOR

Ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, kredi büyümesinin daha ılımlı bir görünüme kavuştuğunu, ikinci çeyrekte dış ticaret açığının daraldığını söyledi.

Yerleşiklerin Türk lirasına olan talebinin güçlü seyrini koruduğunu belirten Karahan, döviz rezervlerinin de güçlü seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon sürecini geciktirdiğini söyleyen Karahan, sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğünü kaydetti.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK"

TCMB Başkanı, para politikasında kararlı duruşun süreceğinin altını çizdi. Fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını belirten Karahan, bu politikanın talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Karahan ayrıca politika faizinin, gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak belirleneceğini ifade etti.

GEREKİRSE İLAVE SIKILAŞMA YAPILABİLECEK

Para Politikası Kurulu kararlarının enflasyon görünümüne odaklanılarak her toplantıda ihtiyatlı şekilde alınacağını belirten Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.

TCMB Başkanı'nın açıklamaları, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede sıkı para politikası yaklaşımını korumaya devam edeceğine işaret etti.