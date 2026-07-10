Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, 11 Temmuz Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatında 2,16 TL indirim bekleniyor. Ancak indirimin akaryakıt tabelalarına yansıyıp yansımayacağı eşel mobil sistemi nedeniyle belirsizliğini koruyor.

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM GELMİŞTİ

Brent petrol fiyatlarının ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler ve Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle 76 doların üzerine çıkması, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Motorinin litre fiyatına;

7 Temmuz'da 1,31 TL,

9 Temmuz'da 0,76 TL,

10 Temmuz gecesi ise 3,09 TL zam yapıldı.

Böylece motorinde bir hafta içinde yaklaşık 5 TL'lik artış yaşandı.

BU KEZ İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,16 TL indirim öngörülüyor.

Ancak söz konusu indirimin, yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına yansımayabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle sürücülerin tabelalarda beklediği düşüş gerçekleşmeyebilir.

10 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son zamların ardından akaryakıt fiyatları şu seviyelerde bulunuyor;

İl Benzin Motorin LPG İstanbul (Avrupa) 62,87 TL 69,85 TL 31,19 TL İstanbul (Anadolu) 62,72 TL 69,70 TL 30,59 TL Ankara 63,84 TL 70,97 TL 31,19 TL İzmir 64,12 TL 71,24 TL 31,79 TL

BRENT PETROLDE GÖZLER YENİ SEVİYELERDE

Brent petrolün varil fiyatı 76 doların üzerine çıkarken, piyasalarda 77 dolar seviyesi yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanacak yeni hareketlerin, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında da değişikliklere neden olabileceği belirtiliyor.