Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve Brent petroldeki tırmanış, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını yeniden tarihi zirvelere taşıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre motorin grubunda üçüncü bir zam dalgası kapıda.

Motorin litresine geçtiğimiz hafta yapılan 1 lira 33 kuruş ve 76 kuruşluk artışların ardından, şimdi de 2 ila 3 TL arasında yeni bir zam bekleniyor.

Bu artışın, 10 Temmuz Cuma gününü 11 Temmuz Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı itibarıyla pompaya yansıtılması öngörülüyor.

Bu son zamla birlikte kısa süre içerisinde motorine yapılan toplam fiyat artışı 5 lirayı aşmış olacak ve motorin litre fiyatı birçok şehirde psikolojik sınır olan 70 TL'yi aşarak rekor tazeleyecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BEKLENEN YENİ FİYATLAR

Zam sonrası büyükşehirlerde motorinin ulaşacağı tahmini litre fiyatları şu şekilde hesaplandı:

• İstanbul (Avrupa Yakası): 69,88 TL

• İstanbul (Anadolu Yakası): 69,73 TL

• Ankara: 71,00 TL

• İzmir: 71,27 TL

9 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 66,78 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,72 TL

Motorin: 66,63 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt

Benzin: 63,84 TL

Motorin: 67,90 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt

Benzin: 64,12 TL

Motorin: 68,17 TL

LPG: 30,99 TL