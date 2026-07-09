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Motorine gelen üst üste ikinci zamdan sonra üçüncü fiyat artışının da yolda olduğu öğrenildi. Motorin pompa fiyatı 70 TL sınırını aşacak.

Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve Brent petroldeki tırmanış, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını yeniden tarihi zirvelere taşıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre motorin grubunda üçüncü bir zam dalgası kapıda.

Motorin litresine geçtiğimiz hafta yapılan 1 lira 33 kuruş ve 76 kuruşluk artışların ardından, şimdi de 2 ila 3 TL arasında yeni bir zam bekleniyor.

Bu artışın, 10 Temmuz Cuma gününü 11 Temmuz Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı itibarıyla pompaya yansıtılması öngörülüyor.

Bu son zamla birlikte kısa süre içerisinde motorine yapılan toplam fiyat artışı 5 lirayı aşmış olacak ve motorin litre fiyatı birçok şehirde psikolojik sınır olan 70 TL'yi aşarak rekor tazeleyecek.

Motorine üçüncü zam geliyor: Tarih netleşti!, Görsel 1

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BEKLENEN YENİ FİYATLAR

Zam sonrası büyükşehirlerde motorinin ulaşacağı tahmini litre fiyatları şu şekilde hesaplandı:

• İstanbul (Avrupa Yakası): 69,88 TL
• İstanbul (Anadolu Yakası): 69,73 TL
• Ankara: 71,00 TL
• İzmir: 71,27 TL

9 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 TL
Motorin: 66,78 TL
LPG: 31,19 TL

Motorine üçüncü zam geliyor: Tarih netleşti!, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,72 TL
Motorin: 66,63 TL
LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt

Benzin: 63,84 TL
Motorin: 67,90 TL
LPG: 31,19 TL

Motorine üçüncü zam geliyor: Tarih netleşti!, Görsel 3

İzmir akaryakıt

Benzin: 64,12 TL
Motorin: 68,17 TL
LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.87
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.31
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 59.23
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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