Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait inşaat maliyet endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Mayıs ayında genel inşaat maliyetleri, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,87 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 oranında tırmanarak yüzde 30 sınırına yaklaştı.

İŞÇİLİK MALİYETLERİ MALZEMEYİ GERİDE BIRAKTI

Maliyet kalemleri incelendiğinde gerek aylık gerekse yıllık vadede işçilikteki fiyat artışlarının malzeme maliyetlerinin üzerinde seyrettiği dikkat çekti:

• Aylık Değişim: Mayıs ayında malzeme endeksi yüzde 1,77 artış gösterirken, işçilik endeksi yüzde 2,04 yükseldi.

• Yıllık Değişim: Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında malzeme maliyetleri yüzde 28,62 artarken, işçilik maliyetlerindeki artış yüzde 32,00'yi buldu.

KONUT VE BİNA İNŞAATLARINDA SON DURUM

Doğrudan konut üretimini ve gayrimenkul sektörünü ilgilendiren bina inşaatı maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96, yıllık bazda ise yüzde 28,56 yükseliş kaydetti.

Bina inşaatlarında malzeme endeksi aylık yüzde 2,08, işçilik endeksi yüzde 1,75 artış sergiledi. Yıllık ölçekte bakıldığında ise binalardaki malzeme maliyet artışı yüzde 26,93, işçilik artışı ise yüzde 31,34 olarak verilere yansıdı.

EN SERT YÜKSELİŞ ALTYAPI VE BİNA DIŞI YAPILARDA

Yol, köprü, baraj gibi projeleri kapsayan bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, yıllık bazda en keskin artışın yaşandığı alan oldu. Bu gruptaki maliyetler, mayıs ayında aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık bazda ise yüzde 34,06 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi.

Bina dışı yapılarda bir önceki aya kıyasla malzeme endeksinde yüzde 0,85, işçilik endeksinde ise yüzde 3,08'lik bir tırmanış yaşandı. Bu kalemlerin yıllık artış karnesi ise malzemede yüzde 33,91, işçilikte yüzde 34,34 yükseliş olarak gerçekleşti.