30,26 TL talep toplama fiyatıyla halka arz edilen Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM), payları, ilk işlem gününde açılışı satıcılı gerçekleştirdi.

İlk dakikalarda gelen yoğun satış baskısıyla yüzde 5,75 değer kaybederek 28,60 TL’ye kadar gerileyen EKIM tahtasında, açılışın ardından adeta bir alım-satım savaşı başladı.

ARTIYA DÖNME ÇABASI

Sabah saatlerinde yaşanan panik satışlarının ardından tahtaya kurumsal alıcıların güçlü desteği damga vurdu.

Saat 10:15 itibarıyla gelen yoğun karşılamalarla birlikte kayıplarını hızla telafi eden EKIM, düşüşü yüzde 1 sınırının altına çekerek 30,18 TL seviyelerine kadar tırmandı ve halka arz fiyatını yeniden yakalama mücadelesine girdi.

Aracı kurum dağılımı verilerine göre günün ilk saatlerinde tahtadaki alım ve satım dengesi şu şekilde oluştu:

Alım Tarafında "Ak Yatırım" Dominasyonu



İlk 5 alıcının toplamda 19.117.057 lot net alım gerçekleştirdiği tahtada, tek bir kurumun koruma kalkanı oluşturduğu görüldü:

• Ak Yatırım: Toplam alımların yüzde 94,45'ini tek başına göğüsleyerek 18.175.407 lot net alım yaptı (Ortalama maliyet: 29,64 TL).

• Midas: 439.059 lot (Yüzde 2,28)

• Garanti BBVA: 315.706 lot (Yüzde 1,64)

• Şeker Yatırım: 104.165 lot (Yüzde 0,54)

• Bulls Yatırım: 82.720 lot (Yüzde 0,43)

Satış Tarafı Dağınık Seyrediyor



İlk 5 satıcının toplamda 11.409.996 lot çıkış yaptığı satıcılar tarafında, kurumsal payların daha dengeli bir şekilde dağıldığı dikkat çekti:

• Vakıf Yatırım: -2.885.410 lot (Yüzde 14,99)

• İnfo Yatırım: -2.725.230 lot (Yüzde 14,16)

• Ziraat Yatırım: -2.168.726 lot (Yüzde 11,27)

• Global Menkul: -2.039.499 lot (Yüzde 10,60)

• Oyak Yatırım: -1.591.331 lot (Yüzde 8,27)

• Diğer (Küçük Yatırımcı/Bireysel): -7.833.409 lot (Yüzde 40,71)

KURUMSAL FONLAR TOPLADI

Satıcılar tablosunda yer alan yüzde 40,71'lik "diğer" grubu, halka arz sonrasında negatif açılışı gören bireysel yatırımcıların panikle elindeki payları çıkardığını gösteriyor.

Buna karşın alıcılar tarafında Ak Yatırım üzerinden gelen devasa blok alım, halka arz fiyat istikrarı taahhüdünün veya kurumsal fonların devreye girerek tahtayı taban serisinden koruma çabası olarak yorumlanıyor.

Rakamlar itibarıyla net alım dengesi +7.707.061 lot ile alıcıların lehine seyretmeye devam ediyor.

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