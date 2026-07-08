15,00 TL halka arz fiyatıyla talep toplayan ancak ikinci ve üçüncü işlem günlerinde üst üste taban serisi yaşayan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE), bugün halka arz fiyatının da altına gerileyerek 13,37 TL seviyesine indi.

Hissedeki bu hareketlilik takip edilirken, şirketten sermaye yapısını güncelleyecek önemli bir hamle geldi.

Şirket, 8 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, Esas Sözleşme Sermaye Maddesi Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

Söz konusu başvuru, şirketin halka arz süreciyle birlikte değişen yeni sermaye yapısının resmiyete kavuşturulmasını amaçlıyor.

SERMAYE 306 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tamamlanan halka arz süreci sonrasında çıkarılmış sermaye 206.760.337,13 TL’den 306.760.337,13 TL’ye yükseldi.

Bu artış doğrultusunda, şirket esas sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. maddesinin tadil edilmesi amacıyla SPK'ya resmi başvuru gerçekleştirildi.

Yatırımcılar, bu kritik sözleşme tadili başvurusunun ardından kuruldan gelecek onay sürecini yakından takip ediyor.

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