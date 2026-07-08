Halka arz sürecini 69 TL fiyatla tamamlayan ve ilk işlem gününde tavan fiyata ulaşarak 75,90 TL'ye yükselen Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) payları dün sabah seansında gelen satışlarla tavandan kısa süreli bir düşüş yaşamıştı. Benzer bir oynaklık bugün de kaldığı yerden devam ediyor.

SABAH AÇILIŞINDA TAVAN BOZULDU, BOFA DEVREYE GİRDİ

İkinci işlem gününün sabah açılışında tavana tutunmakta zorlanan yeni halka arz, bir ara yüzde 2,77 artı seviyesine kadar geriledi.

İlerleyen saatlerde ise küresel oyunculardan Bank of America (BofA) alım tarafında ağırlığını koyarak hisseyi yeniden tavan fiyat olan 83,45 TL seviyesine kadar taşıdı.

Ancak tahtadaki yoğun baskı nedeniyle ORZAX bu zirvede uzun süre tutunmayı başaramadı.

Saat 11:17 itibarıyla hisse, tavan seviyesinden bir miktar geri çekilerek yüzde 8,00 primle 82,60 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Ak Yatırım’ın tahtada gerçekleştirdiği yoğun işlemler, fiyatın sağlıklı bir yön bulmasını zorlaştırdı.

Erken saatlerdeki kurumsal iştahın zayıflamaya başladığı gözlenirken, Bank of America tarafı devrede kalmayı sürdürse de şu an için fiyata yön verecek belirgin bir aksiyon almaktan kaçınıyor.

Güncel derinlik ve aracı kurum verilerine göre ORZAX tahtasında ilk 5 alıcının toplamı 4.581.951 lot olurken, ilk 5 satıcının toplamı ise -3.634.402 lot olarak gerçekleşti. Net nakit/lot girişi 947.549 seviyesinde bulunuyor.

ORZAX paylarındaki bu yüksek volatilite ve kurumsal oyuncuların taktiksel savaşının günün kalanında hisseyi tekrar tavana kilitleyip kilitlemeyeceği merak konusu.

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