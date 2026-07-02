Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen açıklamaya göre takvimin yoğun olduğu haftada şirkete yatırımcılardan yoğun ilgi geldi.

Halka arz sonuç raporuna göre filtrelenmiş net verilere dayalı dağıtım miktarları ve katılım sayıları şu şekilde gerçekleşti:

• Toplam Katılımcı Sayısı: Halka arza 973.805 bireysel yatırımcı katıldı.

• Yatırımcı Başına Dağıtım: Gelen talep doğrultusunda yurt içi bireysel yatırımcılara hesap başına en fazla 36-37 lot (2.484 TL - 2.553 TL) pay dağıtımı yapıldı.

KURUMSAL YATIRIMCILARDAN REKOR TALEP: TAHSİSATIN 11 KATI

Sabit fiyatla talep toplama sürecinde toplam 52.500.000 adet pay satışa sunulurken, filtrelenmemiş verilere göre genel talep halka arz büyüklüğünün 4,6 katı olarak kayıtlara geçti. Kategorilere göre talep yoğunluğu ise şu şekilde oldu:

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Kendilerine ayrılan tahsisat tutarının 11 katı talep göndererek halka arzın en iştahlı grubu oldu.

• Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Tahsisat tutarının 3,2 katı talep oluşturdu.

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Kendilerine ayrılan pay miktarının 1,6 katı talep ile sürece katıldı.

• Şirket/Grup Çalışanları: Tahsisat tutarının yaklaşık 1,5 katı talepte bulundu.

ORZAX) paylarının, önümüzdeki hafta içinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "GOLDA" ve diğer yeni halka arzlarla birlikte işlem görmeye başlaması bekleniyor. Kesin işlem tarihi Borsa İstanbul tarafından ayrıca duyurulacak.