Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), enerji ve inşaat sektörünün köklü oyuncularından Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile saat ve aksesuar perakendeciliğinin lider markalarından Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borsaya merhaba demesine vize verdi.

İki şirketin halka arzından gelecek toplam büyüklüğün 10,73 milyar TL'yi bulması bekleniyor. İşte yatırımcıların merakla beklediği halka arz detayları:

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI

Enerji altyapısı ve inşaat alanında faaliyet gösteren Şa-Ra Enerji, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle borsaya adım atıyor.

• Sermaye Değişimi: Şirketin 400.000.000 TL olan mevcut sermayesi, 44.500.000 TL bedelli artırılarak 444.500.000 TL'ye yükseltilecek.

• Ortak Pay Satışı: Halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Şadi Türk’e ait 35.600.000 TL ve Hilkat Mor’a ait 8.900.000 TL nominal değerli C grubu paylar da satışa sunulacak.

• Halka Arz Fiyatı: Şa-Ra Enerji payları 70,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara arz edilecek.

• Toplam Halka Arz Büyüklüğü: Planlanan tüm payların satılması durumunda, şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 6,23 milyar TL olarak gerçekleşecek.

SAAT VE SAAT HALKA ARZ DETAYLARI

Perakende sektörünün güçlü markalarından Saat ve Saat hem bedelli sermaye artırımı hem de olası bir ek satış seçeneğiyle geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

• Sermaye Değişimi: Şirketin 620.222.018 TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında 40.166.973 TL bedelli artırılarak 660.388.991 TL'ye ulaştırılacak.

• Ortak Pay Satışı: Mevcut ortaklardan Ramazan Kaya’nın 11.506.638 TL, Hamza Kaya’nın 11.506.638 TL ve Nurullah Dönmez’in 3.764.706 TL nominal değerli payları halka arza konu edilecek.

• Halka Arz Fiyatı: Saat ve Saat payları 56,00 TL sabit fiyattan talep toplayacak.

• Ek Satış Detayı: Yüksek talep gelmesi durumunda sürece ek satışlar da dahil edilecek. Bu kapsamda Ramazan Kaya’ya ait 4.016.697 TL, Hamza Kaya’ya ait 4.016.697 TL ve Nurullah Dönmez’e ait 5.355.597 TL nominal değerli payların ek satışı yapılabilecek.

• Toplam Halka Arz Büyüklüğü: Ek pay satışları da dahil olmak üzere tüm lotların satılması durumunda, arz büyüklüğünün yaklaşık 4,50 milyar TL'yi bulması öngörülüyor.

Temmuz ayının ilk bülteniyle gelen bu çifte onay, Borsa İstanbul'da bir süredir beklenen halka arz hareketliliğini yeniden canlandıracak gibi görünüyor.

Uzmanlar, iki farklı sektörden gelen toplamda yaklaşık 10,73 milyar TL büyüklüğündeki bu halka arzların piyasadaki likidite ve yatırımcı iştahı açısından önemli bir test olacağına dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde şirketlerin talep toplama tarihleri netleşecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat A1CAP 0 0,00 % 0 18:10 MSGYO 0 0,00 % 0 18:10 MOBTL 0 0,00 % 0 18:10 MOGAN 0 0,00 % 0 18:10 MOPAS 0 0,00 % 0 18:10 Tüm Hisseler

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