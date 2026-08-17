Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden yolcuları ilgilendiren yeni tarife yürürlüğe girdi. TCDD Taşımacılık, YHT bilet fiyatlarına yüzde 6,45 oranında zam yaptı. Böylece yılın başındaki artışın ardından 2026'da YHT biletlerine ikinci kez zam yapılmış oldu. Ankara-İstanbul hattında 930 TL olan standart bilet fiyatı 990 TL'ye yükselirken, bazı güzergahlarda ücret 1.500 TL'yi aştı.

YHT BİLET FİYATLARINA YÜZDE 6,45 ZAM

TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren seferlerinde uygulanan bilet tarifesini güncelledi. Yeni düzenlemeyle YHT bilet ücretlerine yüzde 6,45 oranında zam yapıldı.

Yeni fiyatlar bilet satış sistemlerine yansıtılırken, güncellenen ücretler tek yön ekonomi sınıfı biletler üzerinden uygulanmaya başladı.

Son düzenlemeyle YHT bilet fiyatlarında bu yıl ocak ayının ardından ikinci kez artış yapılmış oldu.

ANKARA-İSTANBUL YHT BİLETİ 990 TL'YE ÇIKTI

Türkiye'nin en yoğun YHT güzergahlarından Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 930 TL'den 990 TL'ye yükseldi.

Ankara-Sivas hattında bilet fiyatı 1.001 TL'ye çıkarken, Ankara-Eskişehir yolculuğunun yeni fiyatı 511 TL olarak belirlendi. Ankara-Konya hattında ise yolcular tek yön ekonomi sınıfı bilet için 458 TL ödeyecek.

17 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL YHT BİLET FİYATLARI

Yeni tarifenin ardından Ankara çıkışlı hatlarda tek yön ekonomi sınıfı bilet fiyatları şöyle oldu:

Ankara - İstanbul: 990 TL

Ankara - Eskişehir: 511 TL

Ankara - Konya: 458 TL

Ankara - Sivas: 1.001 TL

BAZI YHT BİLETLERİ 1.500 TL'Yİ AŞTI

Eskişehir ve Konya çıkışlı ya da bu şehirler üzerinden gerçekleştirilen seyahatlerde de yeni tarife uygulanmaya başladı.

Eskişehir - İstanbul: 639 TL

Eskişehir - Sakarya: 601 TL

Eskişehir - Konya: 708 TL

Eskişehir - Sivas: 1.597 TL

Konya - İstanbul: 1.442 TL

Güncellenen tarifede verilen güzergahlar arasında en yüksek ücret 1.597 TL ile Eskişehir-Sivas hattında oluştu.

YENİ YHT TARİFESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yüzde 6,45'lik fiyat artışının ardından yeni YHT bilet ücretleri satış kanallarına yansıtılarak uygulanmaya başladı.

Böylece Ankara-İstanbul hattında tek yön yolculuk 990 TL'ye, gidiş-dönüş bilet maliyeti ise standart ekonomi sınıfında toplam 1.980 TL'ye ulaştı.