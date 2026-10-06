Sektör temsilcisi Yiğit Akgün, laboratuvar taşlarındaki sert fiyat düşüşüne ve pazardaki fahiş kâr marjlarına dikkat çekti.

Birkaç yıl önce karat fiyatı 1.800 (88.502 TL) dolar seviyelerinde olan yapay taşların bugün 50 dolara kadar gerilediğini vurgulayan Akgün, buna karşın karatı 50 dolar (2.458 TL) olan bir taştan yapılan tektaş yüzüklerin 1.000 dolara kadar satılabildiği konusunda tüketicileri uyardı.

Artan üretim kapasitesi nedeniyle yapay taş fiyatlarının ilerleyen dönemde daha da düşmesi bekleniyor.

DOĞAL PIRLANTADAN GÖZLE AYIRT EDİLEMİYOR

Milyarlarca yılda doğada oluşan gerçek pırlantaların aksine birkaç hafta içinde üretilen sentetik taşlar; kimyasal, fiziksel ve optik açıdan doğal pırlanta ile birebir aynı özellikler taşıyor.

Bu durum, standart kuyumcu ekipmanları veya basit kalem dedektörlerle iki taşın ayırt edilmesini imkânsız hale getiriyor. Kesin ayrım ancak gelişmiş UV analiz cihazlarıyla yapılabiliyor.

Rusya, Fransa, Belçika ve Hindistan gibi ülkelerde bu taşlar “sentetik” veya “yapay” olarak sınıflandırılıyor ve pırlantadaki gibi karat hesabı yerine gram üzerinden işlem görüyor.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, pırlanta alırken mağduriyet yaşamamak için şu noktalara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:

• Uluslararası Sertifikaları İnceleyin: Laboratuvar üretimi taşların sertifikalarında belirgin şekilde “Laboratory-Grown”, “Synthetic” veya “Man-Made” ifadeleri yer almak zorundadır.

• Lazer Yazısına Baktırın: Sertifikalı yapay taşların kemer kısmında, yalnızca mikroskop veya güçlü büyüteçlerle görülebilen mikroskobik “LAB GROWN” ibaresi ve sertifika numarası bulunur.

• Güvenilir Satıcıları Tercih Edin: Şeffaf bilgi veren, uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip ve kurumsal kuyumculardan alışveriş yapılması hayati önem taşır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi