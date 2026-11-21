Yeni kurallarla platformlara veri paylaşma zorunluluğu getirilirken, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere küresel cirolarının yüzde 1'ine kadar yaptırım uygulanabilecek. Türkiye'de de benzer bir sistem için hazırlıklar sürüyor.

GOOGLE VE META HABER İÇERİKLERİ İÇİN ÖDEME YAPACAK

Fransa'da teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasındaki haber içeriklerinden elde edilen gelirin paylaşılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Avrupa Birliği'nin 2019 tarihli telif hakları direktifini temel alan düzenleme, dijital platformların yayıncılarla yürüttüğü ücret müzakerelerine yeni kurallar getiriyor.

Daha önce Senato'dan da geçen düzenleme, dijital platformların kullandıkları basın içerikleri karşılığında yayıncılara ödeme yapmasını güvence altına almayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeye göre Google ve Meta gibi şirketler, haber içeriklerinin kullanımına ilişkin verileri medya kuruluşlarıyla paylaşmak zorunda olacak. Böylece yayıncılar, içeriklerinin dijital platformlarda nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi edinerek ücret görüşmelerini bu veriler üzerinden yürütebilecek.

PLATFORMLARA 30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Düzenleme, dijital platformların medya kuruluşlarından gelen bilgi taleplerine yanıt vermesi için belirli süreler de öngörüyor.

Şirketlerin taleplere 30 gün içinde yanıt vermemesi durumunda yayıncılar, Fransa Görsel-İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumu'na (Arcom) başvurabilecek.

Arcom, başvuruları iki ay içinde sonuçlandırabilecek. Tarafların ücret konusunda anlaşmaya varamaması halinde ise ödenecek bedeli belirleyebilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 1'ine kadar yaptırım uygulanabilecek.

GOOGLE'IN FRANSA'DAKİ TELİF ÖDEMELERİ 100 MİLYON EUROYU AŞTI

Genel Haber Basını İttifakı (APIG) Başkanı Marc Feuillee, AFP'ye yaptığı açıklamada düzenlemenin teknoloji şirketleriyle yürütülen görüşmelere etkisine dikkat çekti.

Feuillee, büyük dijital platformların artık müzakereleri uzatamayacağını ve haber içeriklerinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri gizleyemeyeceğini söyledi.

Fransa'da haber içeriklerinin kullanımı karşılığında ödeme yapılması daha önce de gündeme gelmişti. Google'ın ülkede yaklaşık 450 yayıncıya komşu haklar kapsamında ödeme yaptığı belirtiliyor. Fransız kaynaklara göre şirketin medya kuruluşlarına gerçekleştirdiği toplam ödeme 100 milyon euroyu aştı.

Google, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle daha önce iki ayrı para cezasına çarptırılmıştı.

Meta'nın ise APIG ile 2019-2024 dönemini kapsayan anlaşma kapsamında 20 milyon euronun üzerinde ödeme yaptığı bildirildi. Şirketin anlaşmayı yenilemek amacıyla sunduğu 4 milyon euroluk teklifin kabul edilmemesi üzerine taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan X, Microsoft ve LinkedIn'in Fransız medya kuruluşlarına yönelik açıklanmış bir ödeme bilgisi bulunmuyor.

TÜRKİYE'DE DE BENZER SİSTEM İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Fransa'daki gelişmelerin ardından Türkiye'de de dijital platformların kullandıkları haber içerikleri karşılığında medya kuruluşlarına ödeme yapmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Milliyet'e yaptığı açıklamada, haber içeriklerinin kullanımından doğan gelirlerin belirli bir hesaplama yöntemiyle paylaşılmasına yönelik hazırlıklarda önemli mesafe kaydedildiğini bildirdi.

Elmas, çalışmaların hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki içerik kullanıcılarını kapsadığını belirtti.

TÜRKİYE'DE HANGİ KURUMLAR SİSTEMDE YER ALACAK?

Oluşturulması planlanan yapıda kamu kurumları ve basın kuruluşlarının birlikte hareket etmesi öngörülüyor. Hazırlık kapsamında yer alması planlanan kurum ve kuruluşlar şöyle:

Basın İlan Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

İletişim Başkanlığı

Rekabet Kurumu

Basın kuruluşları

Planlanan sistemde dijital platformlardan elde edilecek ödemelerin önceden tahsil edilerek medya kuruluşlarına belirli oranlarda dağıtılması hedefleniyor.

Düzenlemeye yasal zemin oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği, Fransa, İspanya, ABD, Kanada ve Avustralya'daki uygulamalar inceleniyor.