Destek Finans Faktoring AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Destek Holding AŞ'ye kayyım atanmasının ardından yönetim kurulunun oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla TMSF'nin şirketin hâkim ortağı Destek Holding AŞ'ye kayyım olarak atandığı belirtildi.

Bu kararın ardından TMSF Fon Kurulu'nun 20 Kasım 2026 tarihli kararıyla Destek Holding'in yönetim kurulu oluşturularak başkan ve üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG'E DAHA ÖNCE DE KAYYIM ATANMIŞTI

Destek Holding'e yönelik son karar öncesinde, Destek Finans Faktoring AŞ hakkında da kayyım süreci başlatılmıştı.

30 Eylül 2026 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında Destek Finans Faktoring ve Destek Yatırım Bankası'nın da bulunduğu bazı finans kuruluşlarının yönetimini TMSF'ye devretmişti.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ekim 2026 tarihli kararıyla doğrudan Destek Finans Faktoring AŞ'ye kayyım atanmış, karar 8 Ekim'de KAP üzerinden duyurulmuştu.

DESTEK HOLDİNG'E 19 KASIM'DA KAYYIM KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Altunç Kumova'nın sahibi olduğu Destek Holding AŞ hakkında, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği 19 Kasım 2026 tarihinde kayyım kararı vermişti.

Destek Finans Faktoring'in son KAP açıklamasıyla holdingin kayyım yönetimine geçtiği ve yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu kamuoyuna duyurulmuş oldu.