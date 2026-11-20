Limiti 100 bin TL ve altında olan kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, 100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'yi aşmayan kartlarda yüzde 30, 200 bin TL'nin üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak.

KREDİ KARTLARINDA LİMİTLERE GÖRE YENİ DÖNEM

BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli ve 11605 sayılı Kurul Kararı ile kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeye gidildi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22'nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında alınan karara göre, asgari ödeme oranları kart limitlerine göre üç ayrı grupta uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre;

100 bin TL ve altında limite sahip kredi kartları: Dönem borcunun yüzde 20'si,

100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'yi aşmayan kredi kartları: Dönem borcunun yüzde 30'u,

200 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları: Dönem borcunun yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olacak.

BDDK KARARINI DUYURDU

BDDK, söz konusu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı kullanıcılarının ödemesi gereken asgari tutar, kart limitine göre farklılaşacak. Asgari ödeme tutarı hesaplanırken kartın toplam limiti değil, ilgili döneme ait borç tutarı esas alınacak.