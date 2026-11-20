Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yeniden yükselişe geçerek 6 Kasım'dan bu yana ilk kez 250 baz puanın üzerine çıktı. Daha önce 232 baz puana kadar gerileyen risk primindeki artış, tahvil piyasasındaki yüksek getirilerle birlikte dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN CDS RİSK PRİMİ YENİDEN YÜKSELİŞTE

Türkiye'nin kredi risk priminde kasım ayında yukarı yönlü hareket öne çıktı. Ülkenin borçlarını geri ödeyebilme riskine ilişkin piyasa algısını yansıtan 5 yıllık CDS, 6 Kasım'dan bu yana ilk kez 250 baz puan seviyesini aştı.

Fon krizinin ardından daha önce 250 baz puan sınırını aşan CDS, 263 baz puana kadar yükselmişti. Sonraki süreçte gerileyerek 232 baz puana kadar inen risk primi, son hareketle birlikte yeniden yükselişe geçti.

TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSEK SEVİYELERDE

CDS'teki yükselişe Türkiye'nin tahvil piyasasındaki yüksek getiriler de eşlik etti.

Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 39,43 seviyesinde bulunurken 5 yıllık tahvil getirisi yüzde 39,15 olarak kaydedildi. 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 36,41 seviyesinden işlem gördü.

Böylece Türkiye'nin kredi risk primindeki yükselişle birlikte tahvil getirilerindeki yüksek seyir de piyasaların gündeminde öne çıktı.

Kaynak: Dünya