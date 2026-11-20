Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül dönemine ait uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre Türkiye’nin yurt dışındaki varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülükleri arasındaki farkı ifade eden net uluslararası yatırım pozisyonu, eylül sonu itibarıyla eksi 320,4 milyar dolar açık verdi.

YURT DIŞI VARLIKLAR YÜZDE 6,9 ORANINDA YÜKSELDİ

Bilançonun varlık tarafında bir önceki çeyreğe kıyasla belirgin bir büyüme kaydedildi. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 6,9 artışla 428,5 milyar dolara yükselirken, rezerv varlıklardaki güçlü artış dikkat çekti:

• Rezerv Varlıklar: Bir önceki çeyreğe göre 18,6 milyar dolar artarak 166,1 milyar dolara ulaştı.

• Diğer Yatırımlar: Yüzde 4,1 oranında artış göstererek 167,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

• Doğrudan Yatırımlar: Yüzde 2,3 yükselişle 83 milyar dolara ulaştı.

• Finansal Türevler: Yüzde 24’lük sıçramayla 3,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

• Bankaların Yabancı Para Varlıkları: Yüzde 1,1 oranında sınırlı bir azalışla 47,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Aynı dönemde Türkiye’nin yabancılara karşı finansal yükümlülükleri ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 azalışla 748,9 milyar dolara indi.

Yükümlülük kalemlerindeki başlıca değişimler şu şekilde şekillendi:

• Doğrudan Yatırımlar: Bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17,8 oranında azalarak 175,2 milyar dolara geriledi.

• Portföy Yatırımları: Yüzde 3,3 düşüşle 149,5 milyar dolar oldu. Bu kalem altında yer alan hisse senetleri ve yatırım fonu payları ise yüzde 16,6 gerileyerek 41,4 milyar dolara indi.

• Finansal Türev Yükümlülükleri: Yüzde 41,7’lik sert düşüşle 4,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

• Diğer Yatırımlar: Diğer kalemlerin aksine yüzde 1 oranında artış göstererek 420,2 milyar dolara yükseldi.