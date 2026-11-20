ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmeden verilen istikrar mesajları küresel risk algısını kısmen desteklerken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5 bandının üzerindeki kalıcılığı gelişmekte olan ülke piyasaları ve Borsa İstanbul üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

YURT İÇİ PİYASALARDA REZERV VE BORSA GÖRÜNÜMÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistikleri, rezervler ve mevduat kompozisyonundaki son durumu ortaya koydu:

• Merkez Bankası Rezervleri: 13 Kasım haftasında TCMB brüt rezervleri 2,1 milyar dolarlık azalışla 159 milyar dolara geriledi. Net rezervler 83 milyon dolar artışla 41,3 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervler 84 milyon dolar düşüşle 28,5 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

• Yabancı Yatırımcı İlgisi: Yurt dışı yerleşikler menkul kıymet tarafında alım yönlü pozisyonunu sürdürdü. Önceki hafta 367 milyon dolar olan yabancı net hisse senedi alımı, 13 Kasım haftasında 247 milyon dolar olarak gerçekleşti.

• Mevduat Dengesi: Son dört haftalık süreçte yurt içi yerleşiklerin TL mevduatları 19,05 trilyon TL’den 19,02 trilyon TL’ye hafifçe gerilerken, yabancı para mevduatları 1,08 milyar dolarlık artışla 228,64 milyar dolara ulaştı. Piyasa analistleri bu değişimi henüz belirgin bir dolarizasyon eğilimi olarak görmese de faiz indirim sürecinde yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

• Borsa İstanbul: Satış baskısını üst üste dördüncü güne taşıyan BIST 100 endeksi, son işlem gününü yüzde 0,67 kayıpla 11.400,09 puandan tamamlayarak 5 Kasım’dan bu yana en düşük kapanışını yaptı. İşlem hacminin 83,3 milyar TL ile yılın en düşük ikinci tam gün seviyesinde kalması risk iştahındaki zayıflığa işaret ederken, endeksin yeni güne kısmen negatif bir seyirle başlaması bekleniyor.

ANTHROPIC REKORU VE TAHVİL FAİZLERİ

Uluslararası piyasalarda yapay zeka şirketi Anthropic’in Nasdaq’taki halka arzı günün en dikkat çekici finansal olayı oldu.

83 dolarlık halka arz fiyatıyla işleme açılan şirket hisseleri, ilk işlem gününde yüzde 38’i aşan primle 114,8 dolar seviyesini görerek şirket değerini 2 trilyon dolara taşıdı.

Bu güçlü teknoloji performansına karşın ABD’den gelen karmaşık makroekonomik veriler ve yüksek tahvil faizleri küresel endeksleri frenledi.

Philadelphia Fed imalat endeksinin 6,3’e gerileyerek ivme kaybına işaret etmesine rağmen fiyat baskılarının ve işgücü piyasasındaki direncin sürmesi, Fed’in hızlı bir faiz indirimine gitme alanını daraltıyor.

Yüzde 5,07 civarında seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yarattığı baskıyla Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı; Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,06, İspanya’da IBEX 35 ise yüzde 0,97 değer kaybetti.

JEOPOLİTİK DİPLOMASİ VE GÜNÜN TAKİP EDİLECEK BAŞLIKLARI

Siyasi ve jeopolitik cephede ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği üçlü görüşmede Ukrayna savaşı ile yapay zeka rekabeti ön plana çıktı.

Liderlerin nükleer risklerin azaltılması ve enerji arz güvenliğinin korunmasına yönelik ortak açıklamaları ile ABD Temsilcisi Kushner’in Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair verdiği mesajlar piyasalarca sınırlı olumlu karşılandı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi’nin olası bir ABD kara harekâtına karşı hazırlık seviyelerine ilişkin açıklamaları bölgedeki tansiyonun sıcaklığını koruduğunu gösterdi.

Ekonomi çevreleri bugün yurt içinde Kasım ayı tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerine odaklanacak.

ABD tarafında ise Michigan tüketici güven endeksi izlenirken, piyasalarda gözler 28 Kasım’da yayımlanacak Finansal İstikrar Raporu’na çevrilmiş durumda.

Kaynak: İnfo Yatırım

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.