Açıklanan veri, ekonomistlerin 198 bin seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Veri setindeki detaylara bakıldığında, bir önceki haftaya ait ilk başvuru sayısının 200 binden 202 bine yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

Piyasalardaki oynaklığı arındıran 4 haftalık hareketli ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 197 bin 750 seviyesine çıktı.

Öte yandan halihazırda işsizlik yardımı almaya devam edenlerin sayısını gösteren devam eden başvurular tarafında da yükseliş kaydedildi.

7 Kasım’da sona eren hafta itibarıyla devam eden işsizlik maaşı başvuruları, önceki haftaya göre 70 bin artarak 1 milyon 763 bine ulaştı.