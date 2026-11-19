Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan ve Indicata verilerine dayanan Ekim 2026 raporuna göre çevrim içi platformlarda satılan her 100 araçtan 41’ini 11 yaş ve üzerindeki otomobiller oluşturdu.

Finansman yükünden kaçınarak nakit alım gücüne uygun modellere yönelen tüketiciler, piyasadaki araç yaş ortalamasını belirgin şekilde yukarı çekti.

ESKİ MODELLERE TALEP YÜZDE 22,5 BÜYÜDÜ

Ekim ayı çevrim içi ikinci el satış istatistikleri, 11 yaş ve üzeri otomobillerin yüzde 41’lik pazar payıyla zirveye yerleştiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu segmentteki satış hacmi yüzde 22,5 oranında büyüme kaydetti.

Daha genç modellerin pazar payında ise gerileme dikkat çekti. Ekim ayında toplam satışların yüzde 30’unu 0-4 yaş aralığındaki araçlar alırken, 5-10 yaş grubunun payı yüzde 29 seviyesinde kaldı. 0-4 yaş grubunda yıllık bazda yüzde 6,6’lık bir artış yaşansa da bu ivme yaşlı araç segmentindeki güçlü yükselişin gerisinde kaldı.

KURUMSAL SATICILAR DA İLAN PORTFÖYÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Tüketici talebindeki bu kayma, kurumsal satıcıların ilan dağılımına da doğrudan yansıdı. Ekim ayında yayımlanan kurumsal ilanların yüzde 40’ını 11 yaş ve üzeri otomobiller oluşturdu.

Aynı dönemde 0-4 yaş grubu ilanlarda yüzde 4,9, 5-10 yaş grubu ilanlarda ise yüzde 8,9 oranında düşüş yaşanırken; 11 yaş üstü ilan sayısı yüzde 12,5 arttı.

Sektör temsilcileri, kredi erişiminin kısıtlı kaldığı bu dönemde görece kontrol edilebilir bakım maliyetleri ve erişilebilir fiyatları nedeniyle 11 yaş ve üzeri otomobillerin yılın geri kalanında da pazarın lokomotifi olmayı sürdüreceğini öngörüyor.