Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX), sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket, 2 milyar 71 milyon TL tutarındaki net halka arz gelirinin yüzde 73,04’ünü kullandığını açıkladı.

1,5 MİLYAR TL’LİK FON KULLANILDI

Şirketin 19 Kasım 2026 tarihli KAP bildirimine göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla net halka arz gelirinin 1 milyar 512 milyon 662 bin 822 TL’lik bölümü kullanıldı. Bu tutar, toplam net halka arz gelirinin yüzde 73,04’üne karşılık geldi.

Raporda, kullanılan fonun izahnamede belirtilen fon kullanım yerlerine uygun şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: KAP

KULLANILMAYAN TUTAR 558 MİLYON TL

ORZAX’ın halka arz gelirinden henüz kullanılmayan tutar ise 558 milyon 337 bin 178 TL olarak açıklandı. Şirket, kalan fonun izahnamede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasının planlandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, fonun tamamının kullanılmasını takip eden 10 iş günü içerisinde Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesi kapsamında özel durum açıklaması yapılacağı ifade edildi.