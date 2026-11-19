Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Kasım 2026 ile sona eren haftaya ilişkin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre yabancı yatırımcılar, söz konusu haftada 246,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 97,6 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların iki piyasadaki toplam net alımları haftalık bazda 344,4 milyon dolar olarak kaydedildi.

YABANCILARDAN İKİ HAFTADA 614 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALIMI

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 6 Kasım ile sona eren haftada 367,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 36,9 milyon dolarlık DİBS alımı yapmıştı.

13 Kasım haftasında da alımların devam etmesiyle yabancı yatırımcıların son iki haftadaki net hisse senedi alımları 614 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde DİBS piyasasındaki toplam net alım 134,5 milyon dolara ulaştı.

Son iki haftalık yabancı yatırımcı işlemleri:

Yatırım aracı 6 Kasım haftası 13 Kasım haftası İki haftalık toplam Hisse senedi 367,2 milyon $ 246,8 milyon $ 614 milyon $ DİBS 36,9 milyon $ 97,6 milyon $ 134,5 milyon $ Toplam 404,1 milyon $ 344,4 milyon $ 748,5 milyon $

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKU 33,9 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye'deki hisse senedi portföyünün piyasa değeri, 6 Kasım'daki 32 milyar 266,2 milyon dolardan 13 Kasım itibarıyla 33 milyar 898,8 milyon dolara çıktı.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku bir haftada yaklaşık 1,63 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde yabancıların kesin alım yoluyla sahip oldukları DİBS stokunun piyasa değeri 15 milyar 797,4 milyon dolardan 15 milyar 876,6 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi piyasalardaki toplam menkul kıymet stokunun piyasa değeri ise 50 milyar 577,6 milyon dolardan 51 milyar 959,2 milyon dolara ulaştı.

TOPLAM MENKUL KIYMET PORTFÖYÜ 138,2 MİLYAR DOLARI AŞTI

TCMB istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişilerin rapor kapsamındaki toplam menkul kıymet portföyünün piyasa değeri, önceki haftadaki 137 milyar 185,6 milyon dolardan 138 milyar 234,6 milyon dolara yükseldi.

Böylece toplam portföyün piyasa değerinde yaklaşık 1,05 milyar dolarlık artış gerçekleşti.

Ancak piyasa fiyatları, döviz kuru ve parite hareketlerinden arındırılmış verilere göre toplam portföydeki haftalık net değişim yalnızca 4,5 milyon dolar artış oldu.

Yurt içi piyasa toplamındaki arındırılmış net değişim ise 23,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

YABANCI YATIRIMCILARIN BORSADAKİ ALIMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Son iki haftada hisse senedi ve DİBS piyasalarında devam eden net alımlar, yabancı yatırımcıların söz konusu yatırım araçlarına yönelik talebinin sürdüğünü gösterdi.

Bununla birlikte yabancı yatırımcıların portföy stokundaki değişimlerin tamamı doğrudan alım ve satım işlemlerinden kaynaklanmıyor.

Hisse senedi fiyatlarındaki hareketler, döviz kurlarındaki değişimler ve diğer menkul kıymet kalemleri de portföyün dolar cinsinden piyasa değerini etkiliyor.

Bu nedenle yabancıların haftalık net işlemleri ile portföylerinin toplam piyasa değerindeki değişim ayrı değerlendirilmesi gereken göstergeler arasında yer alıyor.