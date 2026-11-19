Çinli teknoloji ve e-ticaret devi Alibaba Group, 30 Eylül 2026'da sona eren çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri piyasa beklentilerini aşarken yapay zekâ ve bulut hizmetleri güçlü büyüme kaydetti. Ancak altyapı yatırımlarındaki yüzde 60'lık artış ve serbest nakit akışındaki açık dikkat çekti.

ALIBABA'NIN GELİRİ 271,52 MİLYAR YUANA ULAŞTI

Alibaba'nın temmuz-eylül dönemindeki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 271,52 milyar yuana yükseldi. Yaklaşık 40,7 milyar dolara karşılık gelen gelir, analistlerin 269,81 milyar yuanlık ortalama beklentisini geride bıraktı.

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki geliri 247,80 milyar yuan seviyesindeydi. Böylece Alibaba, çeyreklik gelirini yıllık bazda artırırken piyasa tahminlerinin de üzerine çıktı.

YAPAY ZEKÂ VE BULUT GELİRLERİNDE YÜZDE 53 ARTIŞ

Alibaba'nın yapay zekâ, bulut ve bilgi işlem hizmetlerini kapsayan biriminin geliri yıllık yüzde 53 artarak 60,97 milyar yuana, yaklaşık 9,1 milyar dolara ulaştı.

Dış müşterilerden elde edilen gelir yüzde 64, bu müşterilerden sağlanan tekrarlayan gelir ise yüzde 67 yükseldi. Şirketlerin yapay zekâ uygulamalarını geliştirmek ve çalıştırmak amacıyla Alibaba'nın bilgi işlem altyapısına yönelmesi büyümeyi destekledi.

Bulut biriminin düzeltilmiş faaliyet kârı da yüzde 121 artışla 8,84 milyar yuana çıktı.

Alibaba'nın doğrudan yapay zekâyla bağlantılı ürünlerinden elde ettiği gelir ise 17,92 milyar yuan, yaklaşık 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirket, bu alanda yıllık üç haneli büyümenin üst üste 13'üncü çeyreğe taşındığını bildirdi.

ALTYAPI YATIRIMLARI YÜZDE 60 ARTTI

Yapay zekâ ve bulut hizmetlerindeki büyümeye karşın şirketin yatırım harcamaları da hızlandı. Alibaba'nın çeyreklik sermaye harcamaları yıllık yüzde 60 artarak 50,48 milyar yuana, yaklaşık 7,5 milyar dolara yükseldi.

Harcamalardaki artışta veri merkezi yatırımları, bilgi işlem kapasitesinin genişletilmesi ve çip bileşenlerinin yükselen maliyetleri etkili oldu.

Şirketin serbest nakit akışı ise 34,47 milyar yuan açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde serbest nakit akışındaki açık 21,84 milyar yuan seviyesindeydi.

Bu tablo, Alibaba'nın yapay zekâ faaliyetlerinden daha fazla gelir elde etmesine rağmen altyapı yatırımlarının nakit akışı üzerindeki baskısının sürdüğüne işaret etti.

NET KÂR YÜZDE 213 ARTTI

Alibaba'nın net kârı yıllık yüzde 213 artarak 64,42 milyar yuana ulaştı. Ancak bu yükselişte faaliyet performansının yanı sıra yatırım gelirlerindeki artış da etkili oldu.

Tek seferlik ve belirli muhasebe kalemlerinin etkisini dışarıda bırakan düzeltilmiş net kâr yüzde 92 artışla 19,91 milyar yuan olarak açıklandı. Şirketin faaliyet kârı da yüzde 443 yükselerek 29,12 milyar yuana çıktı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ NAKİT AKIŞINDA OLACAK

Alibaba yönetimi, yapay zekâ yatırımlarının geri dönüşüne odaklanmayı ve serbest nakit akışını yeniden pozitife çevirmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların izleyeceği temel göstergeler arasında bulut gelirlerinin büyüme hızı ve bu büyümenin nakit üretimine ne ölçüde yansıyacağı bulunuyor. Şirketin bilançosu, yapay zekâ faaliyetlerinin gelirleri desteklediğini ancak bu büyümenin yüksek yatırım maliyetleriyle birlikte ilerlediğini ortaya koydu.