Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Kasım 2026 haftasına ilişkin rezerv verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Merkez Bankasının toplam brüt rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla gerileyerek yaklaşık 159 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Rezervlerin bileşiminde ise farklı yönlü hareketler görüldü. Altın rezervlerinde sert düşüş yaşanırken döviz rezervlerinde artış kaydedildi.

ALTIN REZERVLERİNDE 4,34 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

TCMB'nin altın cinsinden rezerv varlıkları, önceki haftadaki 104 milyar 40 milyon 644 bin 569,8 dolardan 99 milyar 699 milyon 961 bin 290,9 dolara geriledi.

Böylece altın rezervlerinde haftalık bazda yaklaşık 4 milyar 341 milyon dolarlık azalış yaşandı.

DÖVİZ REZERVLERİ 59,25 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Merkez Bankasının döviz rezervleri ise aynı dönemde yükseliş kaydetti.

Önceki hafta 57 milyar 22 milyon 831 bin 347,4 dolar seviyesinde bulunan döviz varlıkları, 59 milyar 250 milyon 138 bin 112,9 dolara çıktı.

Böylece döviz rezervlerinde haftalık bazda yaklaşık 2 milyar 227 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

TCMB REZERVLERİNDE SON DURUM