Garanti BBVA, DenizBank ile yürüttüğü Bonus Kredi Kartı Programı iş birliğinin 6 Aralık 2026 itibarıyla sona ereceğini açıkladı. Kararla birlikte DenizBank tarafından sunulan Bonus kartlar ve POS cihazları, Bonus programının sağladığı kampanya ve ödeme avantajlarından yararlanamayacak.

DENİZBANK BONUS KARTLARINDA YENİ DÖNEM

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada, DenizBank A.Ş. ile Bonus Kredi Kartı Programı kapsamında yürütülen iş birliğinin 6 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Açıklamaya göre bu tarihten itibaren DenizBank tarafından sunulan Bonus kartlar ve POS cihazları, Bonus Kredi Kartı Programı kapsamında sunulan avantajlardan yararlanamayacak.

Bu kapsamda DenizBank Bonus kart kullanıcıları, bonus kazanma ve kullanma, taksit imkanları ile kampanyalardan faydalanamayacak.

DENİZBANK MÜŞTERİLERİNE BİLGİLENDİRME

Garanti BBVA, DenizBank müşterilerinin mevcut kartlarına ve ilgili uygulamalara ilişkin güncel bilgilere DenizBank’ın resmî iletişim kanalları üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

BONUS PROGRAMI 2000 YILINDA HAYATA GEÇİRİLDİ

Garanti BBVA tarafından 2000 yılında Türkiye’nin öncü sadakat programı markası olarak hayata geçirilen Bonus, 2002 yılından itibaren farklı bankalarla yapılan iş birlikleri sayesinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Garanti BBVA, Bonus kredi kartı avantajlarından yararlanmak isteyen müşterilerin doğrudan Garanti BBVA ve Bonus Platformu’nda yer alan bankalar aracılığıyla kredi kartı başvurusu yapabileceğini bildirdi.

İş birliğinin sona ereceği tarih: 6 Aralık 2026.