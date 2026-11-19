Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 11.440 puandan işlem gördü. Endeksteki negatif seyre karşın bazı hisselerde yüzde 10’a yaklaşan yükselişler yaşandı. Günün en çok değer kazanan hissesi IHYAY olurken, düşüş listesinin ilk sırasında DOGUB yer aldı.

BORSA İSTANBUL’DA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Paylaşılan piyasa verilerine göre TSİ 13.09 itibarıyla IHYAY yüzde 10 yükselişle 0,88 TL’ye çıkarak günün en çok kazandıran hissesi oldu. OYAYO ve PEKGY de yüzde 10’luk yükselişle dikkat çekti.

BIST'te en çok yükselen ilk 10 hisse:

Hisse Son fiyat (TL) Değişim IHYAY 0,88 %10,00 OYAYO 32,34 %10,00 PEKGY 2,20 %10,00 BIGEN 14,54 %9,98 GUNDG 169,70 %9,98 ALKLC 41,44 %9,98 IEYHO 14,23 %9,97 DSTKF 122,50 %9,96 MANAS 5,20 %9,94 OZATD 131,80 %9,92

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER AÇIKLANDI

Günün düşüş listesinde DOGUB ve UFUK yüzde 9,97 değer kaybıyla ilk sırada yer aldı. HEDEF ve LYDHO hisselerinde de yüzde 9,94 düşüş kaydedildi.

BIST'te en çok düşen ilk 10 hisse:

Hisse Son fiyat (TL) Değişim DOGUB 40,26 %-9,97 UFUK 192,30 %-9,97 HEDEF 5,71 %-9,94 LYDHO 22,48 %-9,94 GENIL 4,44 %-8,07 PASEU 40,00 %-7,83 EUHOL 5,85 %-7,14 KNFRT 7,18 %-6,99 INFO 0,84 %-6,67 COSMO 75,60 %-6,67

BIST 100 endeksinin yüzde 0,34 gerilediği işlem gününde yükselen ve düşen hisseler arasındaki sert fiyat hareketleri dikkat çekti.

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