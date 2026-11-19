Zorlu Enerji 19 Kasım 2026’da yatırımcılarına yönelik canlı webcast yayını düzenleyecek. Katılım bağlantısı ve sunum dokümanı şirketin internet sitesinde yayımlandı.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 19 Kasım 2026 tarihinde yatırımcılarına yönelik gerçekleştireceği canlı sunumun katılım bağlantısının ve sunum dokümanının yayımlandığını duyurdu.
Zorlu Enerji, yatırımcılarını bilgilendirmeye yönelik canlı sunum organizasyonuna ilişkin açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, 19 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek canlı sunumun (webcast) katılım bağlantısının internet sitesinde yayımlandığı belirtildi.
Şirket "Sunum dokümanı Şirketimizin internet sitesinde (https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/hisse-ve-borclanma-araclari-bilgileri/eurobond-ihraci) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur." açıklamasında bulundu.
ZOREN hisseleri yazım sırasında yüzde 2,08’lik düşüş ile 1,42 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 5,97 yükseldi.