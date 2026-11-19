J.P. Morgan Varlık Yönetimi, 2027 yılına ilişkin yatırım görünümünü açıkladı. Küresel büyümenin kamu ve şirket harcamalarıyla desteklenmesini bekleyen kurum, Orta Doğu’da gerilimin tırmanması halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Raporda tahvil faizleri, altın ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler de yer aldı.

J.P. Morgan Asset Management, Kasım 2026 tarihli 2027 Yatırım Görünümü raporunda küresel ekonomiye ve finans piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaştı. Kurum, savunma, enerji güvenliği ve yapay zekâ yatırımlarının yeni yılda ekonomik büyümeyi destekleyeceğini öngördü.

Enerji kaynaklı fiyat baskısının hafiflemesiyle hanehalkı harcamalarının da toparlanmasını bekleyen J.P. Morgan, büyümenin daha fazla sektöre ve ülkeye yayılabileceğini değerlendirdi.

Bununla birlikte kurum, 2027 görünümünü bozabilecek üç temel riske dikkat çekti. Bunlar Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması, kamu ve şirket borçlanmasının tahvil piyasasında yeni bir arz şoku yaratması ve yapay zekâ talebinin beklentilerin altında kalması olarak sıralandı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİRSE ALTIN BASKI GÖREBİLİR

J.P. Morgan, hükümetlerin ve teknoloji şirketlerinin aynı dönemde borçlanmasının tahvil piyasasında finansman rekabetini artırdığına dikkat çekti.

Kurum, 2027 yılında tahvil arzının yüksek kalmasını beklerken enerji baskısının hafiflemesi ve ihraç planlarının daha öngörülebilir hale gelmesiyle getirilerin görece istikrar kazanabileceğini öngördü.

Bununla birlikte borçlanmanın üretim kapasitesini yeterince artırmadan talebi ve enflasyonu yükseltmesi halinde uzun vadeli tahvil faizlerinin yeniden artabileceği belirtildi.

Raporda altının seyrinin ise tahvil faizlerindeki yükselişin nedenine bağlı olacağı ifade edildi. Faiz artışının güçlü ekonomik büyümeden ve reel faizlerin yükselmesinden kaynaklanması durumunda altının baskı görebileceği değerlendirildi.

Buna karşılık kamu maliyesine, enflasyona ve paranın değer kaybına ilişkin endişelerin faizleri yükseltmesi halinde altının destek bulabileceği kaydedildi.

PETROL FİYATLARINDA 150 DOLAR SENARYOSU

J.P. Morgan'ın temel senaryosu, Orta Doğu'da kapsamlı bir anlaşma sağlanmasa bile gerilimin kademeli olarak azalması ve enerji akışının yeniden başlaması üzerine kuruldu.

Ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması ve ABD ya da İran'ın gerilimi yeniden artırması halinde petrol arzında ciddi sıkıntılar yaşanabileceği belirtildi. Kuruma göre böyle bir senaryoda petrolün varil fiyatı 150 doların üzerine çıkabilir.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunmasının yeni bir arz kesintisinin etkilerini sınırlamayı zorlaştırabileceği ifade edildi. Petrol arzında yaşanabilecek sert daralmanın küresel büyümeyi yavaşlatırken enflasyonu yükseltebileceği değerlendirildi.

J.P. Morgan, bu senaryoda hisse senetleri ile tahvillerin aynı anda baskı altında kalabileceğine dikkat çekti.

MOTORİN ARZINDAKİ DARALMA AVRUPA ENFLASYONUNU ETKİLEYEBİLİR

Raporda enerji piyasalarındaki baskının motorin tarafındaki etkilerine de yer verildi. Orta Doğu'dan rafine ürün sevkiyatındaki aksamalar ve Rus rafinerilerine yönelik saldırıların ardından ihracatın düşmesi, deniz yoluyla taşınan küresel motorin ihracatının yüzde 30'unu devre dışı bıraktı.

ABD'de rafineri kapasite kullanımının yüzde 90'ın üzerinde olması, üretimin daha fazla artırılmasını zorlaştırıyor. Çin'in eylül ayında motorin ihracatını günlük 500 bin varile çıkardığı ve bu seviyeyi korumasının arz baskısını hafifletebileceği belirtildi.

J.P. Morgan, motorin maliyetlerinin gıda fiyatlarına yansımasıyla Avrupa'da enflasyonun 2027'nin başında bir süre daha yüksek kalabileceğini öngördü. Baz etkisinin devreye girmesiyle manşet enflasyonun ilk çeyreğin sonuna doğru gerilemeye başlaması bekleniyor.

Ücret artışlarının sınırlı kalması durumunda Batılı merkez bankalarının faiz artırımlarının da sınırlı olabileceği değerlendirildi.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI 1 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR

Raporda yapay zekâ yatırımları da 2027 yılının önemli başlıkları arasında gösterildi.

Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft ve Oracle'ın 2027 yılı sermaye harcamalarına yönelik piyasa tahminleri, Ocak 2026'dan raporun veri tarihine kadar 499 milyar dolar yükseldi.

Beş şirketin toplam sermaye harcamasının 2027 ve 2028 yıllarının her birinde 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Grubun toplam serbest nakit akışı negatife dönerken piyasa beklentileri bu durumun en az 2028'e kadar devam edebileceğine işaret ediyor.

J.P. Morgan, 2027'de şirketlerin ve tüketicilerin yapay zekâyı daha fazla kullanmasını, şirket harcamalarının ise hızlanmasını bekliyor. Ancak piyasaların odağının veri merkezi kurulumlarından, yapılan yatırımların ne kadar gelir yaratacağına kayacağı öngörülüyor.

Yapay zekâ talebinin beklentilerin altında kalması halinde çip üreticilerinden bulut şirketlerine kadar geniş bir tedarik zincirinin etkilenebileceği belirtildi.

Rapora göre yapay zekâ yatırımları, 2026'nın ilk üç çeyreğinde ABD büyümesine yıllıklandırılmış bazda 0,5 puan katkı sağladı. Yatırımların yavaşlaması ve borsadaki kayıpların tüketimi zayıflatması, ABD ekonomisindeki yavaşlamayı derinleştirebilir.

2027'DE HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKABİLİR?

J.P. Morgan Asset Management, yapay zekâyı kullanarak maliyetlerini düşürebilen ve kâr marjlarını artırabilen şirketlerin 2027'de yatırımcıların daha fazla ilgisini çekebileceğini düşünüyor.

Rapordaki sektör sınıflamasına göre yapay zekâ kullanım potansiyeli en yüksek sektörlerin Avrupa hisse endeksindeki ağırlığı yüzde 42, ABD'deki ağırlığı ise yüzde 27 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da bankacılık, savunma, yenilenebilir enerji, altyapı ve sanayi sektörleri kurumun öne çıkardığı alanlar arasında yer aldı. Fransa ve İtalya'daki seçimlerin kısa vadede piyasalarda dalgalanma yaratabileceği, ancak Avrupa'da yeni bir kamu borcu krizini tetikleme ihtimalinin düşük olduğu değerlendirildi.

Alternatif yatırımlarda ise elektrik şebekeleri, enerji üretimi, veri merkezleri ve küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik özel sermaye yatırımları öne çıkarıldı.

Buna karşılık yüksek borçla gerçekleştirilen şirket satın almaları ve yenileme maliyeti yüksek eski gayrimenkuller üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Dünya