Bir önceki işlem gününü 6 milyon 314 bin liradan kapatan standart altının kilogramı, bugün piyasa genelinde satış baskısıyla karşılaştı.

Gün içerisinde en yüksek 6 milyon 320 bin lirayı test eden altın, en düşük seviyesi olan 6 milyon 150 bin liradan kapanış yaptı. Böylece önceki kapanışına göre 164 bin liralık değer kaybına uğradı.

PİYASADA İŞLEM HACMİ 19,4 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre gün sonu itibarıyla piyasada gerçekleşen işlem hacmi ve miktar rakamları şu şekilde kaydedildi:

• Altın İşlem Hacmi: 19 milyar 197 milyon 614 bin 334,08 TL

• Altın İşlem Miktarı: 3 bin 114,35 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 19 milyar 473 milyon 70 bin 873,25 TL

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında bugün en yüksek işlem hacmine ulaşan ilk beş kurum ise şöyle sıralandı:

• Türkiye İş Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• Yaman Kıymetli Madenler

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