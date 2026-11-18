Bankaya göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentilerin yeniden fiyatlanması, euro üzerindeki baskıyı artırıyor.

HSBC'DEN EURO BÖLGESİ EKONOMİSİNE DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

HSBC'nin raporunda Euro Bölgesi'ndeki büyüme ve enflasyon dengesinin son haftalarda olumsuz yönde değiştiğine işaret edildi.

Raporda, "Euro Bölgesi’nde faaliyet sürprizleri düşüş eğilimindeyken enflasyon sürprizleri yükselişe geçtiği için büyüme-enflasyon karışımı son haftalarda kötüleşti" değerlendirmesine yer verildi.

Banka ayrıca Fransa'nın kamu maliyesine yönelik kırılganlıkların devam ettiğini ancak bu risklerin ekim ayına kıyasla daha az belirgin hale geldiğini bildirdi. Bu gelişmede, Fransa ve Almanya devlet tahvillerinin getirileri arasındaki farkın (OAT-Bund) daralmasının etkili olduğu belirtildi.

EURO/DOLAR 19 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

London Stock Exchange Group (LSEG) verilerine göre euro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 1,0959 seviyesine geriledi. Böylece parite son 19 ayın en düşük düzeyini gördü.

HSBC'nin değerlendirmesine göre Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve Euro Bölgesi ekonomisindeki büyüme-enflasyon görünümü, euro üzerindeki baskının temel unsurları arasında yer alıyor.