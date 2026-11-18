Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği resmi bildirime göre gerçekleştirilen alımlarla birlikte fonların şirket sermayesindeki payı yüzde 3 eşiğini geride bıraktı.

18 Kasım 2026 tarihinde KAP’ta yayımlanan pay alım satım bildiriminde, işlemlerin 17 Kasım 2026 tarihinde 2,22 TL – 2,24 TL fiyat aralığından yapıldığı aktarıldı.

İş Portföy bünyesindeki yatırım fonları tarafından söz konusu fiyat aralığından toplam 29.808.858 nominal tutarlı alım işlemi tamamlandı.

Bu yüklü alımın ardından İş Portföy’ün kurucusu olduğu fonların Akfen GYO sermayesindeki toplam payı 17 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 3,84 seviyesine yükseldi.

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