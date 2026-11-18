Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FKPET) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasına göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilen TRDATAVK2611 ISIN kodlu kira sertifikasına ait 17 Kasım 2026 tarihli itfa ve getiri ödemeleri vadesinde yerine getirilemedi.

Söz konusu ihracın, şirket hakkında alınan geçici mühlet kararından önceki bir tarihte gerçekleştirildiği vurgulandı.

Şirket, yaşanan aksamanın devam eden konkordato süreci ve mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararından kaynaklandığını açıkladı.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Fikret Petrol’ün mali yapısına ilişkin yargı sürecinin ödemeler üzerindeki etkisine dikkat çekilen açıklamada, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/1689 E. sayılı dosyası kapsamındaki kararlar hatırlatıldı.

Buna göre mahkeme, 14 Ağustos 2026 tarihinde şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti görevlendirmiş, 11 Kasım 2026 tarihli ek kararla ise bu süreyi 14 Kasım 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatmıştı.

ALACAKLILAR ARASINDA EŞİTLİK İLKESİ VURGUSU

Geçici mühlet kararından önce doğmuş alacaklara yönelik ödemelerin yasal prosedürlere tabi olduğunu belirten şirket yönetimi, tüm taleplerin komiser heyetinin gözetiminde ve "alacaklılar arasında eşitlik ilkesi" çerçevesinde değerlendirildiğini kaydetti.

Ticari faaliyetlerinin komiser heyeti nezaretinde sürdüğünü ve yükümlülüklerini yerine getirme iradesinin devam ettiğini ifade eden Fikret Petrol, konkordato sürecindeki gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.

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