Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/1431 esas numaralı dosya kapsamında yürüttüğü incelemeyi tamamladı.

YKC Yapı Anonim Şirketi’nin konkordato talebini değerlendiren mahkeme, başvurunun reddine ve şirketin iflasına hükmetti.

KONKORDATO KOMİSERLERİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mahkeme, 11 Kasım 2026 tarihinde saat 14.41 itibarıyla YKC Yapı Anonim Şirketi’nin konkordato talebini reddederek İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 292/1 maddesi uyarınca iflasına karar verdi.

Karar kapsamında şirket yetkilisi Zeynep İnci’nin konkordato başvurusu da kabul edilmezken, dosya üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserlerinin görevine son verildi.

Alacaklılar için ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu bildirildi.

ÜSTLENDİĞİ ASKERİ PROJELERLE DİKKAT ÇEKİYORDU

İflas kararıyla gündeme gelen Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na kayıtlı şirketin geçmişte tamamladığı kritik savunma ve kamu altyapı işleri öne çıkıyor. YKC Yapı’nın bugüne kadar hayata geçirdiği başlıca projeler arasında şunlar yer alıyor:

• Kara Havacılık Komutanlığı Pist Yenileme İşi

• Hava Lojistik Komutanlığı İçme Suyu Deposu İşi

• 48 Adet Komutan Konutları İnşaatı İşi

• Milli Savunma Bakanlığı Konut Bakım ve Onarım İşi

• Milli Savunma Bakanlığı Lojman Güvenliği Artırma İşleri