Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 8,1'e yükselirken işsiz sayısı 46 bin kişi artışla 2 milyon 870 bine ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı ise 62 bin kişi azaldı. Atıl işgücü oranı yüzde 30,9'a çıktı.

KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,7 OLDU

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

Böylece kadınlardaki işsizlik oranı erkeklerin 3,9 puan üzerinde gerçekleşti.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 62 BİN KİŞİ AZALDI

2026 yılının üçüncü çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bine geriledi.

İstihdam oranı da 0,3 puan düşüşle yüzde 48,3 oldu.

Cinsiyete göre istihdam oranları şöyle gerçekleşti:

Erkeklerde istihdam oranı: %65,7

%65,7 Kadınlarda istihdam oranı: %31,4

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6'YA GERİLEDİ

İşgücü, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişiye düştü.

İşgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık düşüşle yüzde 52,6 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,1 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,1'E YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan arttı.

Genç işsizlik oranı yüzde 14,1'e yükselirken erkek ve kadınlar arasındaki fark dikkat çekti.

Genç erkeklerde işsizlik oranı: %10,4

Genç kadınlarda işsizlik oranı: %21,3

Böylece genç kadınlardaki işsizlik oranı, genç erkeklerin 10,9 puan üzerinde gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,9'A ÇIKTI

TÜİK'in açıkladığı verilerde atıl işgücü oranındaki yükseliş öne çıktı.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla 1 puan artarak yüzde 30,9'a yükseldi.

Aynı dönemde;

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5,

İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

SANAYİDE İSTİHDAM 133 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdamın sektörel dağılımında sanayi ve tarım sektörlerindeki düşüş dikkat çekti.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre üçüncü çeyrekte istihdam değişimleri şöyle gerçekleşti:

Tarım: 58 bin kişi azaldı.

Sanayi: 133 bin kişi azaldı.

İnşaat: 9 bin kişi arttı.

Hizmet: 120 bin kişi arttı.

Böylece sanayi ve tarım sektörlerinde toplam 191 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken inşaat ve hizmet sektörlerinde toplam 129 bin kişilik artış kaydedildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 60,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

2026 yılının üçüncü çeyreğinde istihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımı şöyle oldu:

Sektör İstihdamdaki payı Tarım %13,6 Sanayi %19,3 İnşaat %6,8 Hizmet %60,3

Hizmet sektörü, toplam istihdamdan aldığı yüzde 60,3'lük payla en fazla kişinin çalıştığı sektör olmayı sürdürdü.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiilî çalışma süresi de açıklandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiilî çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek 42,3 saat olarak gerçekleşti.