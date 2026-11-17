Soruşturmalar kapsamında 498 şüphelinin bulunduğunu bildiren Gürlek, 129 kişinin tutuklandığını, 289 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar TL tahsil edildiğini açıklayan Gürlek, iadenin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni deliller doğrultusunda soruşturmaların genişletildiğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirten Gürlek, para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı şekilde incelendiğini kaydetti.

Gürlek, soruşturmaların yalnızca fon yöneticileri ve piyasa aktörleriyle sınırlı olmadığını, denetim süreçlerine ilişkin iddiaların da incelendiğini ifade etti. Kamu görevlileri dahil hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususların yetkili adli makamlar tarafından değerlendirildiğini belirten Gürlek, hiçbir iddianın peşinen doğru kabul edilmeyeceğini ve somut delillerin göz ardı edilmeyeceğini vurguladı.

129 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 289 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 498 şüpheli bulunuyor.

Şüphelilerin hukuki durumuna ilişkin açıklanan veriler şöyle:

129 şüpheli tutuklu bulunuyor.

289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

54 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor ve bu kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

22 şüphelinin ise gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor.

40,4 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ

Soruşturmalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla malvarlıklarına yönelik tedbirler de uygulandı.

Gürlek, 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlığı hakkında el koyma ve dondurma kararı verildiğini açıkladı.

Gönüllü iade ve geri kazanım çalışmaları kapsamında ise 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar TL tahsil edildiğini bildirdi.

Gürlek, gönüllü iade yapan kişilerin hukuki sorumluluğunun ortadan kalkmadığının altını çizdi. Bakan, iade işleminin tek başına hukuki sorumluluğu sona erdirmeyeceğini ifade etti.

10'UNCU FON KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Fon soruşturmaları ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda da ele alındı.

Toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katılırken soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Gürlek, önceliklerinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçleri etkin biçimde yürütmek olduğunu belirtti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve hukuki sorumlulukların belirlenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.