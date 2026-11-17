VakıfBank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalarda iki ayrı uluslararası finansman anlaşmasının detaylarını paylaştı. Buna göre banka, Asya Kalkınma Bankası ile 500 milyon dolar, Dünya Bankası kaynaklarıyla ise 242,5 milyon dolar karşılığı finansman sağlanması için anlaşma imzaladı.

İki anlaşmayla birlikte VakıfBank'ın sağladığı toplam finansman tutarı 742,5 milyon dolara ulaştı.

Sağlanan kaynak; deprem bölgesinde konut inşasından KOBİ'lerin finansmana erişimine, sanayide yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarından kadın girişimciliğinin desteklenmesine kadar farklı alanlarda kullanılacak.

ADB İLE 500 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI

VakıfBank'ın Asya Kalkınma Bankası ile imzaladığı 500 milyon dolarlık kredi anlaşması iki ayrı dilimden oluşuyor.

Finansmanın 400 milyon dolarlık bölümü, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi kapsamında 20 yıl vadeli olarak sağlanacak. Garanti kapsamında bulunmayan 100 milyon dolarlık bölümün vadesi ise 5 yıl olacak.

400 milyon dolarlık kaynak, depremden etkilenen bölgelerde afete dayanıklı ve enerji verimli konutların inşasında kullanılacak. Ayrıca az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarının ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kalan 100 milyon dolarlık finansman ise mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacak.

DÜNYA BANKASI'NDAN 242,5 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

VakıfBank'ın imzaladığı ikinci anlaşma, Dünya Bankası kaynaklı İkiz Dönüşüm (TransformIndustry) Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Programları çerçevesinde sağlanan 242,5 milyon dolarlık finansman, imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin yatırımlarına yönlendirilecek.

Söz konusu kaynak, programlar kapsamında teşvik belgesine sahip KOBİ'ler ile orta ve büyük ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarında kullanılacak. Finansman, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla dış borcun ikrazı yöntemiyle sağlanacak.

TÜRK SANAYİSİNİN REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

Dünya Bankası kaynaklı finansmanla işletmelerin sürdürülebilir üretim kapasitelerinin geliştirilmesi, ileri teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunun teşvik edilmesi ve Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Böylece VakıfBank'ın imzaladığı iki ayrı finansman anlaşmasıyla deprem bölgesinin yeniden inşası, küçük işletmelerin finansmana erişimi ve sanayinin yeşil-dijital dönüşümü için toplam 742,5 milyon dolarlık kaynak sağlanmış oldu.