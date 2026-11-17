Küresel piyasalarda yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı ilgisi zayıflarken, teknoloji hisselerindeki pozisyonlarda dikkat çekici bir değişim yaşanıyor.

Bank of America'nın 6-12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği fon yöneticileri anketine göre, teknoloji hisselerinde piyasa ortalamasının üzerinde ağırlık taşıyan yatırımcıların net oranı ekim ayındaki yüzde 37 seviyesinden yüzde 12'ye geriledi.

25 puanlık bu düşüş, Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en büyük aylık gerileme olarak öne çıktı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINA YÖNELİK ENDİŞELER ARTIYOR

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, anket sonuçlarının şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ayırdığı yüksek bütçelerin yatırımcılar tarafından giderek daha fazla sorgulandığını gösterdiğini belirtti.

Araştırmaya katılan fon yöneticilerinin net yüzde 38'i yapay zeka sektöründe aşırı yatırım yapıldığını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 52'si ise önümüzdeki altı ay içerisinde büyük bir yapay zeka altyapı sağlayıcısının sermaye harcamalarını azaltacağını açıklamasını bekliyor.

Hartnett, piyasalardaki değişimi "Yükseliş ve yapay zeka coşkusu sona erdi" sözleriyle değerlendirdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR

Bank of America stratejisti, yatırımcıların henüz yeterli düzeyde korku yaşamadığını belirterek önümüzdeki aylarda temkinli pozisyon alınmasını önerdi.

Hartnett'e göre geçmiş piyasa verileri, teknoloji hisselerinde alım açısından daha uygun dönemlerin fon yöneticilerinin sektörde piyasa ortalamasının altında ağırlık taşıdığı zamanlarda ortaya çıktığını gösteriyor.

Son anket sonuçlarında ise fon yöneticilerinin teknoloji hisselerinde net ağırlık artırma pozisyonu yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

RESESYON BEKLEYENLERİN ORANI YÜZDE 3'E GERİLEDİ

Teknoloji hisselerine yönelik beklentiler zayıflasa da küresel ekonomik görünüme ilişkin iyimserlik devam ediyor.

Ankete katılan fon yöneticilerinin yalnızca yaklaşık yüzde 3'ü gelecek 12 ay içerisinde resesyon yaşanmasını bekliyor.

Portföylerde tutulan nakit oranı da yüzde 3,6'ya gerileyerek ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu veriler, teknoloji sektörüne ilişkin endişelerin artmasına rağmen fon yöneticilerinin genel ekonomik görünüme yönelik beklentilerinde iyimserliğin korunduğunu gösteriyor.

FON YÖNETİCİLERİ 2027'DE EN ÇOK HANGİ VARLIKLARA GÜVENİYOR?

Bank of America anketinde fon yöneticilerine 2027 yılında en yüksek getiriyi hangi varlık sınıfından bekledikleri de soruldu.

Sonuçlara göre uluslararası hisse senetleri ilk sırada yer aldı.

Varlık sınıfı Katılımcı oranı Uluslararası hisse senetleri %36 ABD hisse senetleri %24 Altın %17

Fon yöneticilerinin yüzde 36'sı 2027 yılında en iyi performansı uluslararası hisse senetlerinin göstereceğini öngörürken, yüzde 24'ü ABD hisselerini, yüzde 17'si ise altını tercih etti.

Anket, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri artarken yatırımcıların gelecek yıl için ABD dışındaki hisse senedi piyasalarına daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

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