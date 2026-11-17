Wall Street Journal’da yer alan bilgilere göre şirket hisselerinde yaşanan yüzde 28,6’lık sert düşüşün ve tek günde 140 milyar dolarlık piyasa değeri kaybının ardından mağdur olan yatırımcılar yargı yoluna başvurdu.

Michigan merkezli Southfield İtfaiye ve Polis Emeklilik Sistemi öncülüğündeki yatırımcı grubu, Kaliforniya’nın San Jose kentindeki federal mahkemeye dava dilekçesi sundu.

23 Temmuz ile 29 Ekim tarihleri arasında Intel hissesi satın alan yatırımcıları kapsayan davada, tüzel kişilik olarak Intel’in yanı sıra CEO Lip-Bu Tan ve CFO David Zinsner de sanık sıfatıyla yer alıyor.

Dilekçede şirket yönetiminin; PC satışlarındaki uzun süreli yavaşlamayı, stok fazlalığını ve tedarik sorunlarını zamanında paylaşmayarak hisse fiyatlarını yapay biçimde yüksek tuttuğu öne sürülüyor.

23 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATIŞI VE "ÇIKAR ÇATIŞMASI" İDDİASI

Davacıların üzerinde durduğu en kritik noktalardan biri ise şirketin ağustos ayında gerçekleştirdiği sermaye artırımı oldu. Yatırımcılar, Intel’in "felaket" olarak nitelendirilen üçüncü çeyreğinin ortasında hisse başına 95 dolardan 23 milyar dolarlık hisse satışı yaptığını hatırlatarak şu iddialara yer verdi:



• Finansal Çıkar Vurgusu: Sözleşmeli çip üretim (foundry) işini büyütme stratejisi kapsamında yapılan bu dev sermaye artırımı sırasında, yönetimin şirketin gerçek mali tablosunu gizlemek için doğrudan finansal bir çıkara sahip olduğu savunuldu.

• Beklenti Altı Kalan Tahminler: Intel’in dördüncü çeyrek gelir ve kâr beklentilerinin piyasa tahminlerinin gerisinde kalması ve PC pazarındaki daralmanın süreceği uyarısı, hisselerde yüzde 28,6’lık bir çöküşü tetiklemişti.

CEO’NUN AÇIKLAMALARI DAVA DOSYASINA GİRDİ

Yatırımcılar, şirketin mali durumu gizlenirken CEO Lip-Bu Tan’ın daha sonra analistlerle yaptığı değerlendirme toplantısında tedarik sorunları, "benzeri görülmemiş bir bellek krizi" ve PC talebindeki zayıflıktan duyduğu hayal kırıklığını bizzat dile getirdiğine dikkat çekti.

Kritik bilgilerin şeffaf biçimde açıklanmamasının gerçekler ortaya çıktığında yatırımcıları ağır zarara uğrattığı ifade edildi.