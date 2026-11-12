Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, 11 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı endeks değerlendirmesiyle dünya genelindeki hisse senedi piyasalarını ilgilendiren önemli değişikliklere imza attı. MSCI ACWI Küresel Hisse Endeksi'nden 100 hisse çıkarılırken 13 yeni hisse endekse dahil edilecek. ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna ve Kanadalı perakende şirketi Aritzia'nın MSCI World Endeksi'ne eklenmesi kararlaştırıldı. Küçük ölçekli şirket endekslerinde ise yüzlerce hisseyi kapsayan düzenlemeler yapılacak.

MSCI KÜRESEL ENDEKSTEN 100 HİSSEYİ ÇIKARIYOR

Uluslararası yatırımcıların portföylerinde referans olarak kullandığı MSCI endekslerinde Kasım ayı değişiklikleri belli oldu.

MSCI Global Standard Endeksleri kapsamında gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaları kapsayan MSCI ACWI Endeksi'ne 13 yeni hisse dahil edilirken 100 hisse endeksten çıkarılacak.

Böylece endeksin bileşiminde toplam 113 hisseyi ilgilendiren değişiklik yapılacak.

MSCI'nın aldığı kararların, endeksleri takip eden yatırım fonlarının portföy dağılımları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

MODERNA VE ARITZIA MSCI WORLD ENDEKSİ'NE GİRİYOR

MSCI World Endeksi'ne dahil edilecek şirketler arasında iki isim öne çıktı.

Moderna (ABD): Biyoteknoloji ve ilaç geliştirme alanında faaliyet gösteriyor.

Biyoteknoloji ve ilaç geliştirme alanında faaliyet gösteriyor. Aritzia (Kanada): Giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteriyor.

Moderna ve Aritzia, toplam şirket piyasa değeri ölçütüne göre MSCI World Endeksi'ne yapılan eklemeler olarak açıklandı.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ENDEKSİNE 3 BÜYÜK ŞİRKET

MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne dahil edilecek şirketler arasında piyasa değeri bakımından üç şirket dikkat çekti.

Zhongji Innolight H (Çin)

Life Insurance Corporation of India (Hindistan)

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation (Tayvan)

Söz konusu şirketler, toplam şirket piyasa değerine göre endekse eklenen en büyük üç şirket olarak duyuruldu.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKET ENDEKSLERİNDE YÜZLERCE HİSSE DEĞİŞİYOR

MSCI'nın Kasım 2026 değerlendirmesinde en kapsamlı değişikliklerden bazıları küçük ölçekli şirket endekslerinde gerçekleştirilecek.

MSCI ACWI Small Cap Endeksi'ne 171 yeni hisse dahil edilirken 243 hisse endeksten çıkarılacak.

Diğer küresel endekslerdeki değişiklikler ise şöyle:

MSCI ACWI Small Cap Endeksi

Eklenen hisse: 171

Çıkarılan hisse: 243

MSCI ACWI IMI Endeksi

Eklenen hisse: 113

Çıkarılan hisse: 272

MSCI World All Cap Endeksi

Eklenen hisse: 140

Çıkarılan hisse: 100

Bu değişiklikler, farklı büyüklükteki şirketleri takip eden endeks bazlı yatırım fonlarının portföylerinde yeniden dengeleme işlemlerini gündeme getirebilir.

SINIR PİYASALAR ENDEKSİNDE 12 HİSSE EKLENİYOR

MSCI Frontier Markets Endeksi'nde de değişiklik yapılacak.

Endekse 12 yeni hisse dahil edilirken 10 hisse kapsam dışına çıkarılacak.

Toplam şirket piyasa değerine göre en büyük üç yeni şirket şöyle açıklandı:

Oman Arab Bank (Umman)

BRAC Bank (Bangladeş)

NCBA Group (Kenya)

MSCI Frontier Markets Small Cap Endeksi'ne ise 100 yeni hisse eklenirken 21 hissenin çıkarılması kararlaştırıldı.

MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ HİSSELERİ NASIL ETKİLER?

MSCI endeksleri, uluslararası yatırım fonları ve kurumsal yatırımcılar tarafından yaygın biçimde takip ediliyor.

Bu nedenle endekslere yeni hisselerin dahil edilmesi veya mevcut hisselerin çıkarılması, ilgili şirketlerde fon kaynaklı alım ve satım işlemlerine yol açabiliyor.

Özellikle endeksleri doğrudan takip eden pasif yatırım fonları, yeni endeks bileşimine uyum sağlamak amacıyla portföylerini yeniden düzenleyebiliyor.

Ancak bir hissenin endekse eklenmesi fiyatının mutlaka yükseleceği, endeksten çıkarılması ise kesin olarak düşeceği anlamına gelmiyor.

MSCI KARARLARI 30 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

MSCI tarafından açıklanan Kasım 2026 endeks değişiklikleri, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü piyasa kapanışından itibaren uygulanacak.

Yeni endeks bileşimleri 1 Aralık 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Bu nedenle yatırımcıların özellikle uygulama tarihine yaklaşırken ilgili hisselerdeki işlem hacimlerini ve endeks bazlı fon hareketlerini izlemesi bekleniyor.