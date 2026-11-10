ABD'li teknoloji devi Nvidia, CEO Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin gelişmelerin ulusal güvenlik tartışmalarına dönüşmesiyle gündemde. Huang, eşine sadakatsiz davrandığını kabul ederken ilişki yaşadığı öne sürülen kadının Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddiaları üzerine şirket yönetimi bağımsız soruşturma başlattı. Tartışmaların ardından Nvidia hisseleri 9 Kasım'da yüzde 4,3 düşüşle 178,67 dolara gerilerken şirketin piyasa değerinden yaklaşık 190 milyar dolar silindi. Hissedarlar ise önemli risklerin yatırımcılardan gizlendiği iddiasıyla Nvidia ve CEO'suna toplu dava açtı.

NVIDIA CEO'SU EŞİNİ ALDATTIĞINI KABUL ETTİ

Nvidia CEO'su Jensen Huang, 8 Kasım'da çalışanlarına gönderdiği mesajda evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul ederek ailesinden ve çalışma arkadaşlarından özür diledi.

Huang, davranışlarının eşine ve çocuklarına zarar verdiğini belirterek sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ifade etti.

CEO, yaşanan gelişmelere rağmen Nvidia'nın başındaki görevine devam edeceğini ve şirket yönetiminin başlattığı bağımsız incelemeyle iş birliği yapacağını bildirdi.

İLİŞKİ YAŞADIĞI KADIN HAKKINDA ÇİN CASUSLUĞU İDDİASI

Olayın ulusal güvenlik boyutuna taşınmasında, Huang'ın ilişki yaşadığı öne sürülen Alice Huang hakkındaki iddialar etkili oldu.

The New York Times'ın aktardığına göre ABD istihbarat yetkilileri, Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticilerinden Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına bilgi topladığından şüpheleniyor.

İddialara göre Alice Huang'ın, Nvidia CEO'sundan bilgi edinmek ve şirketin gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin'e satışına ilişkin politikaları etkilemek amacıyla görevlendirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak Alice Huang'ın Çin istihbaratı için çalıştığına ilişkin iddialar yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Çin yönetimi de suçlamaları reddetti.

NVIDIA YÖNETİMİ BAĞIMSIZ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İncelemenin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından, dış hukuk danışmanlarının desteğiyle yürütüleceği açıklandı.

Şirket, mevcut aşamada ulusal güvenliğin veya Nvidia'ya ait ticari sırların tehlikeye girdiğine inanmak için herhangi bir neden bulunmadığını vurguladı.

Yönetim Kurulu ayrıca Huang'ın liderliğine güven duyduğunu ve inceleme sürecine tam destek vereceğini bildirdi.

NVIDIA HİSSELERİNDE 190 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Yaşanan gelişmeler Nvidia hisselerinde sert satış baskısını beraberinde getirdi.

Şirket hisseleri, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününü yüzde 4,3 değer kaybıyla 178,67 dolardan tamamladı.

Bu düşüş, Nvidia'nın piyasa değerinde yaklaşık 190 milyar dolarlık azalışa karşılık geldi.

Gösterge Değer Hisse kodu NVDA 9 Kasım kapanış fiyatı 178,67 dolar Günlük değişim -%4,3 Piyasa değerindeki kayıp Yaklaşık 190 milyar dolar

Söz konusu kayıp, yapay zeka sektöründeki en büyük şirketlerden birinin yönetimine ilişkin belirsizliklerin piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisini gündeme taşıdı.

NVIDIA VE CEO'SUNA HİSSEDARLARDAN TOPLU DAVA

Nvidia'daki tartışmaların ardından hissedarlar hukuki süreç başlattı.

Reuters'ın haberine göre şirket ve CEO Jensen Huang, 9 Kasım'da Kaliforniya'nın San Jose kentindeki federal mahkemede açılan toplu davanın hedefi oldu.

Davacılar, Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişkisine dair risklerin yatırımcılardan gizlendiğini öne sürdü.

Başvuruda, bu durumun Nvidia'nın itibarı ve ticari faaliyetleri açısından risk yarattığı, şirketin ise hissedarları yeterince bilgilendirmediği iddia edildi.

Dava, 9 Kasım'daki ABD borsa seansının kapanışından yaklaşık beş dakika sonra açıldı. Dolayısıyla 190 milyar dolarlık günlük değer kaybı, davanın açılmasından önce yaşandı.

Davacılar, şirket ve yöneticilerinden tutarı henüz belirlenmemiş tazminat talep ediyor.