ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da kontrolü kazanması, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamasını yaparak Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Seçim sonuçlarının ardından Nasdaq-100 vadeli işlemleri yüzde 2, S&P 500 vadeli işlemleri ise yüzde 1,2 gerilerken, teknoloji ve yapay zeka hisselerinde kayıplar yaşandı.

ABD BORSA VADELİ İŞLEMLERİNDE SATIŞ BASKISI

ABD ara seçimlerinin sonuçları netleşmeye başlarken Wall Street'te işlem gören endeks vadeli kontratlarında düşüş yaşandı.

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,2, teknoloji ağırlıklı Nasdaq-100 vadeli işlemleri ise yüzde 2 geriledi.

Dow Jones vadeli işlemlerinde de 412 puanlık, yaklaşık yüzde 0,8'lik düşüş kaydedildi.

Piyasalardaki hareketlilikte Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kazanabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Tahmin platformu Kalshi'de Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kontrol etme olasılığı seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı saatlerde yüzde 99'un üzerine çıktı.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM: DEMOKRATLAR KONGRE'NİN İKİ KANADINDA DA KONTROLÜ KAZANDI

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da çoğunluğu elde etti. NBC News ve CNN'in projeksiyonlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu kazanacak.

Demokratların Senato'da Kuzey Carolina, Teksas, Güney Carolina, Ohio, Iowa ve Kansas gibi eyaletlerde elde ettiği kazanımlar, Kongre'deki siyasi dengeleri değiştirdi.

Seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadındaki kontrolünü kaybetmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında ekonomi politikalarını ve yasama gündemini uygulama koşullarını da değiştirecek.

TRUMP'TAN SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMA: DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk değerlendirmelerde Demokratlarla iş birliğine açık olduğunu söyledi.

New York Times'a konuşan Trump, seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu belirterek Demokratlarla ortak bir noktada buluşabileceklerini ifade etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise kendisinin seçimde aday olmadığını hatırlatarak, oy pusulasında yer alması durumunda Cumhuriyetçilerin büyük farkla kazanacağını savundu.

TRUMP'TAN VETO MESAJI

Fox News'e konuşan Trump, Demokratların Kongre'den geçireceği ve kendisinin uygun bulmadığı düzenlemeleri veto edeceğini söyledi.

Veto kararlarının ardından Demokratlarla müzakere yoluna gidebileceklerini ifade eden Trump, iki partinin sonunda birlikte çalışabileceğini belirtti.

Trump ayrıca İran savaşının Cumhuriyetçilerin seçim performansında etkili olduğunu kabul ederken, İran'a yönelik politikalarını savundu.

Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanmasıyla Trump yönetiminin vergi, kamu harcamaları ve diğer ekonomi politikalarının yasama sürecinde daha fazla siyasi engelle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Seçim sonuçlarının teknoloji sektöründeki olası düzenlemelere etkisi, yatırımcıların odağına yerleşti.

Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesi durumunda yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına yönelik denetimlerin artırılabileceği beklentisi, sektör hisselerini baskıladı.

Microsoft, Amazon ve Nvidia hisselerinde seans sonrası işlemlerde düşüş yaşanırken CoreWeave ve SpaceX hisselerinde yaklaşık yüzde 6'lık kayıplar görüldü.

Özellikle Teksas'taki valilik seçimi, teknoloji şirketleri açısından önem taşıyan başlıklardan biri oldu.

Demokrat aday Gina Hinojosa, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı mağlup ederek eyaletin yeni valisi seçildi.

Hinojosa'nın seçim kampanyasında yeni veri merkezi projelerine geçici yasak uygulanmasını ve sektöre yönelik düzenlemelerin artırılmasını savunması, yapay zeka altyapı yatırımlarının geleceğine ilişkin beklentileri etkiledi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HİSSELERİ YÜKSELDİ

Teknoloji hisselerinde satış baskısı görülürken yenilenebilir enerji sektöründe farklı bir seyir izlendi.

Demokratların seçim kazanımlarının Trump yönetiminin yenilenebilir enerji politikaları üzerindeki etkisini sınırlayabileceği beklentisiyle sektördeki hisseler yükseldi.

Güneş enerjisi şirketlerini takip eden Invesco Solar ETF'de yüzde 3,5'lik artış kaydedildi.

ABD TAHVİL GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ

ABD seçimlerinin ardından yatırımcıların tahvil piyasasına yönelmesiyle Hazine tahvili getirileri geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yaklaşık 5 baz puan düşerek yüzde 4,90 seviyesine indi. İlk işlemlerde yüzde 4,904 seviyesi görüldü.

İki yıllık tahvil getirisi yüzde 4,55'e gerilerken 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,29 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalardaki oynaklık beklentisini yansıtan VIX vadeli işlemleri ise 20 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar da önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.

UZMANLAR SEÇİM SONUÇLARININ PİYASALARA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ameriprise Financial Baş Piyasa Stratejisti Anthony Saglimbene, Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanma ihtimalinin artmasının hisse senetlerinde satış baskısına neden olduğunu belirtti.

Saglimbene, eyaletlerdeki valilik seçimlerinin veri merkezi yatırımlarına olası etkilerinin de yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

Saxo Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana ise piyasaların Demokratların beklenenden güçlü bir seçim performansı gösterebileceği ihtimalini fiyatladığını ve bunun daha fazla mali teşvik beklentilerini azaltabileceğini değerlendirdi.

Chanana, Nasdaq vadeli işlemlerindeki daha belirgin düşüşün yapay zeka ve büyük teknoloji şirketlerine yönelik düzenleme endişeleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından yatırımcıların odağında Kongre'nin yeni yapısı, yapay zeka yatırımlarına yönelik düzenlemeler ve Trump yönetiminin ekonomi politikalarının geleceği bulunuyor.