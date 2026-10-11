Küresel piyasalarda gözler ABD'den gelecek banka bilançolarına ve kritik ekonomik verilere çevrildi. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklaması beklenirken, yatırımcılar bankaların kârlılığından çok yöneticilerin ABD ekonomisine ilişkin vereceği mesajlara odaklanacak. Enflasyon ve perakende satış verileri de piyasaların yönü açısından önem taşıyacak.

ABD'NİN 6 BÜYÜK BANKASI BİLANÇO AÇIKLAYACAK

13 Ekim Salı günü JPMorgan Chase'in üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Aynı hafta Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs da finansal sonuçlarını yatırımcılarla paylaşacak.

Yaz aylarında banka yöneticileri ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu, tüketicilerin ve şirketlerin ekonomik koşullara karşı dayanıklı olduğunu ifade etmişti.

Ancak son haftalarda finans hisselerinde görülen satışlar, bu iyimserliğin devam edip etmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

BANKACILIK HİSSELERİNDE YÜZDE 4'LÜK KAYIP

S&P 500 Finans Sektörü Endeksi, son bir ayda yaklaşık yüzde 4 gerileyerek endeksin en zayıf performans gösteren sektörlerinden biri oldu.

Bankacılık hisseleri daha önce artan işlem hacimleri, birleşme ve satın alma faaliyetleri ile faiz gelirlerine ilişkin beklentilerden destek bulmuştu.

Yüksek faiz oranları bankaların kredi ve diğer faiz getirili varlıklardan elde ettiği gelirleri artırabilse de borçlanma talebini zayıflatabiliyor.

Bu nedenle açıklanacak bilançolarda net faiz gelirleri, kredi talebi ve olası kredi zararlarına ilişkin değerlendirmeler önem taşıyacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haftanın önemli ekonomik gelişmelerinden biri 14 Ekim Çarşamba günü açıklanması planlanan ABD eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) olacak. Veri, altın fiyatları doğrudan etkiliyor.

Paylaşılan takvime göre veri, Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacak.

ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4 olarak gerçekleşmişti. Eylül verisi, fiyat baskılarının devam edip etmediğine ilişkin yeni işaretler sunacak.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz politikasına yönelik piyasa fiyatlamalarını etkileyebilir.

FED'İN BEJ KİTAP RAPORU YAYIMLANACAK

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik faaliyetlere ilişkin bölgesel değerlendirmeleri içeren Bej Kitap raporunun 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması planlanıyor.

Raporda ekonomik büyüme, istihdam, ücretler ve fiyat gelişmelerine ilişkin şirketlerden ve bölgesel kaynaklardan alınan değerlendirmeler yer alıyor.

PERAKENDE SATIŞLAR TÜKETİCİNİN DURUMUNU GÖSTERECEK

15 Ekim Perşembe günü ise ABD eylül ayı perakende satış verileri açıklanacak.

Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanması planlanan veriler, tüketici harcamalarının seyrine ilişkin önemli göstergelerden biri olacak.

ABD'de perakende harcamalar temmuzdan ağustosa yüzde 1,2 artmıştı.

Yeni veriler, yüksek faiz ve enflasyon ortamında tüketici talebinin ne ölçüde korunduğunu ortaya koyacak.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE GÖZLER TSMC BİLANÇOSUNDA

Bankaların yanı sıra teknoloji sektöründe de önemli finansal sonuçlar açıklanacak.

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) 15 Ekim Perşembe günü üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Yapay zeka yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte çip üreticilerinin gelirleri ve gelecek dönem beklentileri, küresel teknoloji hisseleri açısından önemli hale geldi.

Çip üretim ekipmanları üreticisi ASML'nin de bu hafta bilanço açıklaması bekleniyor.

12-16 EKİM HAFTASINDA TAKİP EDİLECEK GELİŞMELER